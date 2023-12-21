Синдром отсутствия отрыжки: врачи рассказали о малоизвестном мучительном заболевании

Мы привыкли к тому, что, по правилам этикета, отрыжку стоит сдерживать. Но некоторые люди вовсе лишены способности ее высвобождать — и это скорее серьезный недостаток, чем преимущество. Что такое синдром отсутствия отрыжки?

"Cиндром отсутствия отрыжки" звучит как выдуманный термин из очередной комедии, но это мучительное состояние организма существует в реальном мире. Официально известное как ретроградная крикофарингеальная дисфункция (РКФД), это состояние озадачило многих ученых. Недавнее исследование, проведенное специалистами Техасского университета, пролило свет на этот малоизвестный недуг, который часто игнорируется врачами, в результате чего пациенты остаются без должной помощи, пишет BBC.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

РКФД блокирует естественную способность к отрыжке, вызывая не только физический дискомфорт, такой как вздутие живота и метеоризм, но и социальную неловкость и даже проблемы с психическим здоровьем. Грудная клетка и шея могут издавать необычные булькающие звуки, что еще больше усиливает дискомфорт.

Якубу Карагама, специалист по ушам, носу и горлу, рассказал о мучениях, с которыми сталкиваются больные РКФД. Пациенты испытывают боль после еды или питья, иногда им приходится ложиться или вызывать рвоту, чтобы выпустить застрявшие газы. С 2016 года Карагама лечит это заболевание с помощью инъекций ботокса, предлагая многим решение, меняющее жизнь. Эта процедура расслабляет крикофарингеальную мышцу в горле, позволяя газу выйти наружу. Однако из-за низкой осведомленности медицинского сообщества эта процедура остается невостребованной.

Недостаток знаний о РКФД вызывает беспокойство. Половина людей, испытывающих симптомы, обсуждали их с лечащим врачом, однако 90 % сообщили о недостаточной помощи. Это заболевание, получившее официальное название только в 2019 году, подчеркивает необходимость повышения осведомленности и проведения исследований. Более глубокое понимание РКФД может привести к увеличению числа диагнозов и методов лечения, улучшая качество жизни страдающих.

Интересно, что исследование также указывает на общую тенденцию: расстройства, которые трудно диагностировать, часто имеют сопутствующие психиатрические симптомы. Этот факт подчеркивает важность рассмотрения аспектов психического здоровья при таких состояниях.

РКФД — это не просто неспособность отрыгнуть. Это состояние со значительными физическими и психологическими последствиями. Повышение осведомленности и проведение исследований могут принести облегчение многим молчаливым страдальцам и улучшить их общее самочувствие.

Ранее Фокус писал о том, чего не стоит делать, когда вы чихаете. Хотя желание задержать чих иногда перебарывает инстинкты нашего организма, согласно проведенным исследованиям и практике, этого не стоит делать, ведь на кону может быть даже ваша жизнь.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле появились пыльцевые бури. Исследователи отмечают, что все большее количество людей сталкиваются с аллергией.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.