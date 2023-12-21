В Англии археологи обнаружили средневековую ферму XII века: она невероятно большая

Хотя сегодня от фермы осталось немного, находки намекают на ее планировку. Внушительный краеугольный камень указывает на то, что это было прямоугольное здание, разделенное центральным проходом

Археологи из Cotswold Archaeology сделали интересное открытие на ферме Коуфилд в Тьюксбери, Англия. Эта находка проливает свет на средневековую историю региона, раскрывая захватывающие детали о том, как жили люди столетия назад, пишет HeritageDaily.

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Фермерский дом на ферме Коуфилд имеет богатую историю, которая восходит к XII или XIII векам. Изначально на этом месте находилось здание с прямоугольной оградой. Однако самое первое письменное упоминание о ферме Коуфилд датируется 1535 годом, когда она была частью поместья, принадлежавшего аббатству Тьюксбери.

Исследователи обнаружили интересные аспекты планировки фермы. На юге было здание для содержания овец. Но что особенно интригует, так это то, что основная роль фермы заключалась в разведении крупного рогатого скота.

Такие комплексы состояли из лугов, сухих пастбищ, сенокосов и различных построек. В Коуфилде крупный рогатый скот разводили преимущественно для молочных целей. Однако более взрослых животных с этой фермы отвозили в Тьюксбери, чтобы обеспечить мясом жителей города и монахов аббатства.

Основную ферму снесли, а на ее месте построили новую с крепким каменным фундаментом, окруженным большим прямоугольным рвом размером около 65 метров на 35-55 метров в ширину.

Хотя сегодня от новой фермы осталось немного, находки намекают на ее планировку. Внушительный краеугольный камень указывает на то, что это было прямоугольное здание, разделенное центральным проходом.

С одной стороны, вероятно, находились хозяйственные помещения, а с другой — зал и спальни. К северу от рва над основной фермой возвели еще одно большое здание, вероятно, коровник.

Среди найденных артефактов были керамический поднос для жарки мяса и значок паломника с изображением архангела Михаила, который побеждает дьявола-дракона. Считается, что этот значок, возможно, происходит из Ле-Мон-Сен-Мишель во Франции.

Эта находка позволяет заглянуть в средневековую жизнь и сельскохозяйственные практики. Находки не только обогащают наше понимание истории, но и выделяют важную роль таких мест, как ферма Коуфилд, в поставках продовольствия городам и религиозным учреждениям.

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