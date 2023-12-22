Портал в другое измерение. Небо северных стран осветило странное и редкое явление (фото)

Фотографы запечатлели "радужные облака", которые напоминают северное сияние.

Странные "радужные облака", которые похожи на красочный портал в другое измерение, недавно появились в небе северных стран Европы. Эти полярные стратосферные облака являются одними из самых высоких в атмосфере Земли. Их иногда называют перламутровыми облаками из-за красочного вида, пишет Space.

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Перламутровые облака формируются над полярными регионами в нижней части стратосферы на высоте от 20 до 30 км. В то время, как "обычные" облака формируются на высоте ниже, чем 13 км. Эти облака выглядят как полярное сияние из-за того, что находятся в высоких широтах и из-за кривизны поверхности Земли. Перламутровые облака освещает солнечный свет из-за горизонта, а затем облака отражают его на поверхность нашей планеты.

Перламутровые облака состоят из намного меньших частиц льда, чем более обычные облака. Когда солнечный свет проходит через эти крошечные частицы, он преломляется, и цвета разделяются на волны разной длины. Из-за этого проявляется эффект радуги на небе.

Для того, чтобы данные облака сформировались необходима очень низкая температура. Она должна быть ниже, чем минус 78 градусов Цельсия. Из-за этого перламутровые облака можно увидеть только в зимний период в полярных регионах.

Перламутровые облака были замечены в небе над Норвегией и их сфотографировал Алистер Дойл, житель столицы страны – Осло. По его словам, такие облака всегда поднимают настроение, как и полярное сияние.

Перламутровые облака были замечены в небе над Норвегией и их сфотографировал Алистер Дойл, житель столицы страны – Осло Фото: space.com

Еще один житель Осло, Гаурав Мадан, также сфотографировал разноцветные облака, когда они появились в небе над Норвегией. По сего словам, потрясающее зрелище длилось примерно полчаса, и он был в восторге, когда увидел отражающиеся цвета радуги от ледяных облаков, которые с наступлением темноты становились розовыми и красными.

Еще один житель Осло, Гаурав Мадан, также сфотографировал разноцветные облака, когда они появились в небе над Норвегией Фото: space.com

А Туомас Олкконен сделал фотографии полярных стратосферных облаков в небе над Финляндией. По его словам, он только второй раз в жизни наблюдал это явление.

Туомас Олкконен сделал фотографии полярных стратосферных облаков в небе над Финляндией Фото: space.com

Еще один житель Финляндии, Юха Посио также сделал фотографию разноцветных облаков. По словам Посио, в реальности цвета облаков были намного ярче, а фотография, сделанная с помощью смартфона, не передает их должным образом.

Еще один житель Финляндии, Юха Посио также сделал фотографию разноцветных облаков Фото: space.com

Полярные стратосферные облака также сфотографировал Рой Рохлин, когда они появились в небе над Швецией.

Полярные стратосферные облака также сфотографировал Рой Рохлин, когда они появились в небе над Швецией Фото: space.com

Несмотря на то, что перламутровые облака являются очень красочным явлением, у них есть и темная сторона. Данные облака играют ключевую роль в разрушении озонового слоя над Арктикой. Они это делают двумя способами. Во-первых, облака создают поверхность, которая преобразует безвредные формы хлора в реактивные формы, способные разрушать озон. Во-вторых, они устраняют соединения азота, которые смягчают разрушительное воздействие хлора.

Как уже писал Фокус, в облаках над Китаем нашли нечто, что может изменить погоду на Земле. Исследователи считают, что эта находка может привести к большему образованию облаков, а, следовательно, к увеличению осадков и более прохладным условиям.