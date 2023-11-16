В облаках над Китаем нашли нечто, что может изменить погоду на Земле: что обнаружили ученые

Исследователи считают, что эта находка может привести к большему образованию облаков, а следовательно увеличению осадков и более прохладным условиям.

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Микропластик уже стал "чумой" для планеты — ученые то и дело обнаруживают его на самых отдаленных пляжах, в морепродуктах, на вершинах нетронутых гор, в телах новорожденных и даже в самой глубокой точке океана — Марианской впадине, пишет Daily Mail.

В новом исследовании группа китайских ученых также обнаружила частицы микропластика в облаках над Китаем. Исследователи опасаются, что эти крошечные частицы в облаках над горой Тай, которая является объектом Всемирного наследия, могут оказать существенное влияние на погоду на Земле.

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Отметим, микропластик определяется как пластиковые частицы размером менее 5 миллиметров, однако в этом исследовании ученые обнаружили частицы размер которых не превышал 100 микрометров. Микропластик такого размера может показаться неопасным, однако ученые предупреждают, что в достаточном количестве эти крошечные кусочки пластика могут оказать огромный эффект на планету.

В ходе исследования ученые собрали образцы облачной воды с вершины горы, которая касается облаков и возвышается примерна на 1,6 километров над уровнем моря. Далее они проанализировали собранные образцы, используя спектрометр, и определили химический состав содержимого облаков.

Микропластик, обнаруженный на вершине горы Тай, имел разную форму: волокна (а), фрагменты (б), пленки (в) и сферы (г). Фото: ACS Central Science

Результаты показывают, что крохотные частицы микропластика были обнаружены в 24 из 28 образцов, причем их концентрация увеличивалась ближе к уровню моря, где облака оказались более плотными. Команда предполагает, что солнечные лучи и другие атмосферные воздействия, вероятно, способны расщеплять микропластик на еще более мелкие фрагменты, из-за этого, вполне вероятно, в исследовании были пропущены некоторые "нанопластики".

В результате ученые считают, что их результаты, вероятно, представляют собой лишь нижний предел, тогда как общая картина может быть куда более удручающей. Далее ученые использовали компьютерное моделирование и пришли к выводу, что микропластик прибыл в эту точку из других частей страны. Однако наиболее опасным кажется то, что эти крохотные частицы пластика, как подозревают ученые, способны влиять на погоду и способ формирования облаков.

Известно, что вода и лед конденсируются вокруг частиц в воздухе, что способствует образованию облаков, подобно вулканическому пеплу, выброшенному в атмосферу Земли после извержения. В результате ученые полагают, что крохотные частицы пластика в воздухе могут действовать по тому же принципу.

Микропластик, вероятно, дрейфовал из более населенных внутренних районов, прежде чем ветер перенес его на более сельскую гору Тай Фото: ACS Central Science

При этом ученые считают, что облака, вероятно, также оказывают воздействие на микропластик. Например, солнечный свет в атмосфере Земли способен выветривать и изнашивать пластик, делая его поверхность шероховатой и скалистой. Поэтому ученые провели два дополнительных эксперимента: они подвергли микропластик воздействию либо воды и воздуха, либо воды и ультрафиолета. Результаты свидетельствуют о том, что облачные условия раздражают крохотные частицы, что облегчает попадание тяжелых металлов, например, свинца и ртути.

Теперь ученые полагают, что крохотные частицы пластика в облаках могут существенно повлиять на земную погоду: во-первых, приведут к образованию большего количества облаков, во-вторых, создаст более холодные условия, в-третьих, увеличат вероятность того, что облака будут переносить металлы и промышленные загрязнения.

Отметим, что эта работа, по сути, не была первой, где микропластик был обнаружен в облаках. Еще в октябре 2023 году японские ученые объявили об аналогичных выводах, собранных на вершинах гор Ояма и Фудзи.

Ранее Фокус писал о том, что в Китае ученые впервые обнаружили в сердце человека тысячи частиц микропластика.