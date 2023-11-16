У хмарах над Китаєм знайшли щось, що може змінити погоду на Землі: що виявили вчені

Дослідники вважають, що ця знахідка може призвести до більшого утворення хмар, а отже, до збільшення опадів і прохолодніших умов.

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Мікропластик уже став "чумою" для планети — вчені раз у раз виявляють його на найвіддаленіших пляжах, у морепродуктах, на вершинах незайманих гір, у тілах новонароджених і навіть у найглибшій точці океану — Маріанській западині, пише Daily Mail.

У новому дослідженні група китайських учених також виявила частинки мікропластику в хмарах над Китаєм. Дослідники побоюються, що ці крихітні частинки в хмарах над горою Тай, яка є об'єктом Всесвітньої спадщини, можуть істотно вплинути на погоду на Землі.

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Зазначимо, мікропластик визначається як пластикові частинки розміром менше ніж 5 міліметрів, проте в цьому дослідженні вчені виявили частинки розмір яких не перевищував 100 мікрометрів. Мікропластик такого розміру може здатися безпечним, проте вчені попереджають, що в достатній кількості ці крихітні шматочки пластику можуть мати величезний ефект на планету.

Під час дослідження вчені зібрали зразки хмарної води з вершини гори, яка торкається хмар і височіє приблизно на 1,6 кілометра над рівнем моря. Далі вони проаналізували зібрані зразки, використовуючи спектрометр, і визначили хімічний склад вмісту хмар.

Мікропластик, виявлений на вершині гори Тай, мав різну форму: волокна (а), фрагменти (б), плівки (в) і сфери (г). Фото: ACS Central Science

Результати показують, що крихітні частинки мікропластику були виявлені у 24 з 28 зразків, причому їхня концентрація збільшувалася ближче до рівня моря, де хмари виявилися більш щільними. Команда припускає, що сонячне проміння та інші атмосферні впливи, ймовірно, здатні розщеплювати мікропластик на ще дрібніші фрагменти, через це, цілком імовірно, у дослідженні були пропущені деякі "нанопластики".

У результаті вчені вважають, що їхні результати, ймовірно, є лише нижньою межею, тоді як загальна картина може бути набагато більш гнітючою. Далі вчені використовували комп'ютерне моделювання і дійшли висновку, що мікропластик прибув у цю точку з інших частин країни. Однак найнебезпечнішим видається те, що ці крихітні частинки пластику, як підозрюють учені, здатні впливати на погоду і спосіб формування хмар.

Відомо, що вода і лід конденсуються навколо частинок у повітрі, що сприяє утворенню хмар, подібно до вулканічного попелу, викинутого в атмосферу Землі після виверження. У результаті вчені вважають, що крихітні частинки пластику в повітрі можуть діяти за тим самим принципом.

Мікропластик, ймовірно, дрейфував з більш населених внутрішніх районів, перш ніж вітер переніс його на більш сільську гору Тай. Фото: ACS Central Science

При цьому вчені вважають, що хмари, ймовірно, також впливають на мікропластик. Наприклад, сонячне світло в атмосфері Землі здатне вивітрювати й зношувати пластик, роблячи його поверхню шорсткою і скелястою. Тому вчені провели два додаткові експерименти: вони піддали мікропластик впливу або води та повітря, або води й ультрафіолету. Результати свідчать про те, що хмарні умови подразнюють крихітні частинки, що полегшує потрапляння важких металів, наприклад, свинцю та ртуті.

Тепер учені вважають, що крихітні частинки пластику в хмарах можуть істотно вплинути на земну погоду: по-перше, призведуть до утворення більшої кількості хмар, по-друге, створять холодніші умови, по-третє, збільшать імовірність того, що хмари переноситимуть метали й промислові забруднення.

Зазначимо, що ця робота, по суті, не була першою, де мікропластик було виявлено в хмарах. Ще в жовтні 2023 року японські вчені оголосили про аналогічні висновки, зібрані на вершинах гір Ояма і Фудзі.

Раніше Фокус писав про те, що в Китаї вчені вперше виявили в серці людини тисячі частинок мікропластику.