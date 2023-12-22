Синдром праздничного сердца: ученые раскрыли скрытую опасность торжественных мероприятий

В момент празднования мы зачастую балуем себя различными алкогольными и другими напитками сверх привычной нормы и, сами того не зная, подвергаем себя смертельной опасности.

Термин "синдром праздничного сердца" может показаться причудливым, когда мы впервые слышим о нем, но это серьезное состояние здоровья, которое становится особенно распространенным в праздничные сезоны. Впервые это состояние было выявлено в 1978 году, когда была установлена четкая связь между чрезмерным употреблением алкоголя и нерегулярными сердечными ритмами, известными как аритмии. В праздничный сезон, когда на светских раутах часто употребляют алкоголь, заметно учащаются случаи нарушения сердечного ритма, пишет WTOP.

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По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, употребление пяти и более алкогольных напитков в течение короткого периода времени для мужчин и четырех и более для женщин является одним из основных факторов, провоцирующих синдром праздничного сердца. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к фибрилляции предсердий — типу аритмии, при котором сердце бьется неравномерно. Симптомы могут включать трепетание в груди или учащенное сердцебиение, которые, если их игнорировать, могут привести к серьезным последствиям, например к инсульту.

Однако алкоголь — не единственный виновник праздников. Повышенное потребление кофеина, соленые закуски на вечеринках и нарушение привычного режима — сна, диеты и физических упражнений — также способствуют повышению риска. Во время праздников люди часто путешествуют, что меняет их привычный образ жизни, или забывают принимать лекарства — все это может привести к нагрузке на сердце.

Несмотря на праздничное настроение, важно распознать тревожные признаки проблем с сердцем — головокружение, затруднение речи или внезапную слабость, и немедленно обратиться за медицинской помощью, а не игнорировать эти симптомы. Это очень важный момент, поскольку, согласно исследованиям, 25 декабря в одних лишь США ежегодно регистрируется наибольшее количество случаев смерти от сердечных заболеваний.

В свете этих рисков медицинское сообщество, включая Всемирную организацию здравоохранения, теперь советует воздержаться от употребления алкоголя. Хотя это может показаться сложным, особенно учитывая социальную природу этих праздников, сведение к минимуму потребления алкоголя может значительно снизить риск возникновения синдрома праздничного сердца.

Для тех, кто стремится сохранить здоровье сердца, совет врачей прост и эффективен: регулярно занимайтесь физическими упражнениями, соблюдайте низкосолевую диету и ограничьте потребление алкоголя. Эти меры не только снижают риск возникновения проблем с сердцем, но и улучшают общее самочувствие и психическое здоровье, повышая настроение и улучшая мироощущение.

В преддверии радостного, но суматошного сезона праздников понимание и снижение риска синдрома праздничного сердца имеет решающее значение для здорового и счастливого празднования. Если помнить о потреблении и придерживаться правильных привычек, можно наслаждаться праздниками без ущерба для здоровья сердца.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.