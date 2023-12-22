Избежать травм при падении: врач разработала безопасную методику защиты от повреждений

Падение зачастую застает нас врасплох, грозя серьезными травмами и переломами, но врачи разработали методику, позволяющую минимизировать любые повреждения при падении.

Специалист по спорту и физическим упражнениям и старший преподаватель Университета Англия Раскин, предложила инновационный подход к решению распространенной среди пожилых людей проблемы — падений. В сотрудничестве с британским дзюдо она разработала программу "Найти свои ноги", предназначенную для обучения людей старше 65 лет искусству безопасного падения, используя приемы из дзюдо — боевого искусства, известного своими приемами безопасного падения, называемыми укеми, пишет The Telegraph.

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Актуальность этой программы, разработанной доктором Катрин Макдональд, подчеркивается поразительной статистикой: треть людей в возрасте 65 лет и старше ежегодно падают, а среди тех, кому за 80, этот показатель увеличивается до половины. Падения не только занимают второе место среди причин смертности от случайных травм, но и приводят к многочисленным госпитализациям. Обычные стратегии предотвращения падений часто непреднамеренно усугубляют проблему, развивая страх перед ними, что приводит к снижению мобильности и усилению изоляции, еще больше ухудшая физическую устойчивость.

Программа "Найти свои ноги" направлена на то, чтобы дать пожилым людям возможность использовать приемы дзюдо при падении, адаптированные к их потребностям. Отзывы, например, Ди Кокседж, 71-летней медсестры на пенсии, подтверждают эффективность программы. После участия в программе она успешно применила эти техники во время неожиданного падения, что значительно уменьшило травмы.

Схема действий при внезапном падении, позволяющих минимизировать травмы Фото: Unsplash

Программа подчеркивает несколько ключевых принципов безопасного падения: защита головы путем подтягивания подбородка или поворота лица в сторону от направления падения, распределение удара по большей площади для уменьшения травм, а также приемы, характерные для падения вперед или назад. Кроме того, в программе поощряется падение на бок, чтобы минимизировать травмы костей и суставов, и подчеркивается важность расслабления при падении для уменьшения силы удара.

В дополнение к физическим методам, "Найти свои ноги" признает роль добавок и упражнений в профилактике падений. Доказано, что витамин D, особенно D3, снижает частоту падений, а в сочетании с кальцием он может уменьшить риск переломов. Рекомендуется регулярно выполнять упражнения с отягощениями и укреплять мышцы, чтобы улучшить равновесие и контроль во время падений.

Программа доктора Макдональд является революционной по своему подходу, сравнивая профилактику падений с обучением плаванию как методу предотвращения утопления. Вооружив пожилых людей навыками безопасного падения, программа "Найти свои ноги" направлена не только на снижение физических последствий падений, но и на улучшение общего качества жизни, позволяя повысить мобильность и независимость.

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