Наполнить кошелек и сбросить килограммы: ученые поделились стратегией питания в праздники

Последние исследования ученых показывают, что с наступлением праздников не обязательно разрываться между полезными продуктами и бюджетом, а можно гармонично совместить это в здоровом подходе.

В преддверии праздничного сезона многие из нас ищут способы насладиться праздниками без ущерба для здоровья и бюджета. К счастью, наука уже давно занимается исследованием этой темы и предлагает несколько способов получения максимального удовольствия от рождественских праздников без вреда нашему организму и кошельку, пишет ScienceAlert.

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Для начала, перед тем как сесть за праздничный стол, подумайте о легком предпраздничном перекусе, говорят ученые. Исследования показывают, что закуски с высоким содержанием белка и клетчатки помогают дольше оставаться сытым, снижая вероятность переедания в дальнейшем. Небольшая порция орехов, йогурта или овощей с хумусом поможет сохранить сытость.

Когда же речь заходит о праздничных алкогольных напитках, легко поддаться соблазну их низкоуглеводных вариантов. Однако они могут оказаться не такими полезными, как кажется на первый взгляд, предупреждают ученые. Часто они содержат такое же количество углеводов, как и обычные напитки, и могут привести к тому, что в конечном итоге вы будете потреблять большие объемы. Наука советует сосредоточиться на умеренности и гидратации — наслаждайтесь своими любимыми напитками, но не забывайте запивать их водой.

Праздники можно встречать не отказываясь от лакомств, но соблюдая умеренность в их потреблении Фото: Unsplash

В канун праздников также не стоит заблуждаться, думая, что здоровое питание разорит вас. Соблюдение диетических рекомендаций может обойтись дешевле, чем потакание переработанным продуктам и алкоголю. Ученые рекомендуют отдавать предпочтение свежим сезонным продуктам, таким как морепродукты и салаты. Они не только являются более здоровой альтернативой праздничной пище, но и добавят разнообразие вкуса к вашему новогоднему столу.

Планирование также имеет решающее значение. Подробный план питания и список покупок помогут избежать импульсивных покупок и обеспечат оптимальное соотношение цены и качества. Когда дело доходит до праздничного дня, пропуск завтрака может показаться хорошей идеей, чтобы оставить место для праздника, но на самом деле это контрпродуктивно, заявляют ученые. Сытный, богатый белком завтрак поможет контролировать аппетит в течение дня, предотвращая чрезмерное увлечение едой в дальнейшем.

Придерживаясь этих научно обоснованных рекомендаций, вы сможете встретить праздничный сезон здоровыми, счастливыми и с дополнительными средствами. Ученые подчеркивают, что гораздо более продуктивно и безопасно наслаждаться праздниками со всем их вкусом и размахом, но с более разумным подходом, который принесет пользу вашему здоровью и кошельку.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.