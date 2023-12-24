Ученые смогли разговаривать с китами на их "языке": они пообщались с китом по имени Твен

Уникальное исследование нацелено не только на более глубокое понимание разумной жизни на земле, но и на обнаружение внеземной разумной формы жизни с помощью полученных данных.

В ходе недавнего научного приключения исследователи совершили необычайный скачок в понимании того, как общаются горбатые киты. Группа ученых, известная как Whale-SETI, приступила к реализации амбициозного проекта, цель которого — расшифровать сложную систему коммуникации этих величественных морских млекопитающих. Их усилия направлены не только на то, чтобы лучше понять китов; они также создают основу для выявления интеллекта в космосе, пишет Earth.

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Исследователи использовали подводные динамики, чтобы издать записанный "контактный призыв" горбатого кита, который привлек любопытную особь, названную ими Твеном. В течение 20 минут Твен взаимодействовал со звуками, демонстрируя способность вступать в своеобразный диалог. Это взаимодействие, характеризующееся реакцией Твена на вариации интервалов между звуками, намекает на сложный уровень понимания и коммуникации у горбатых китов.

Работа команды опирается на более широкую область нечеловеческого интеллекта и вносит в нее свой вклад, подчеркивая удивительные возможности горбатых китов. Эти существа не только демонстрируют сложные социальные системы и использование инструментов, например, создают сети из пузырьков для ловли рыбы, но и участвуют в сложных формах коммуникации с помощью песен и призывов. Такое поведение соответствует более широким целям поиска внеземного разума (SETI), поскольку показывает, что разумная жизнь на Земле стремится к общению, что позволяет предположить, что внеземные существа также могут быть склонны к нему.

Это инновационный подход к поиску внеземного разума, использующий знания, полученные от земных существ Фото: Unsplash

Проект Whale-SETI является новаторским в своем подходе, используя математику теории информации для понимания сложности коммуникации китов. Для этого необходимо проанализировать структуру и паттерны их призывов, чтобы расшифровать правила и смыслы, заложенные в них. Кроме того, в ходе исследования будут изучены незвуковые средства коммуникации, в частности, такие явления, как создание китами колец из пузырьков, что еще больше обогатит наше понимание их коммуникативного поведения.

Что делает это исследование таким увлекательным, так это его двойная цель. С одной стороны, это глубокое исследование жизни и интеллекта морских обитателей, вносящее значительный вклад в морскую биологию и изучение коммуникации животных. С другой стороны, это инновационный подход к поиску внеземного разума, использующий знания, полученные от земных существ, для подготовки к потенциальным встречам с нечеловеческими разумными существами, обитающими за пределами нашей планеты.

Анализируя и понимая "язык" китов, исследователи не только раскрывают тайны этих океанских гигантов, но и повышают нашу способность распознавать и интерпретировать сложные схемы общения. Это может иметь глубокие последствия для будущих усилий по сохранению морской среды и нашего стремления найти и понять разумную жизнь во Вселенной.

Проект Whale-SETI знаменует собой значительный шаг в преодолении разрыва между морской биологией и астробиологией. Это свидетельство силы междисциплинарных исследований и напоминание о невероятном интеллекте, который обитает в наших океанах. По мере того как мы продолжаем изучать морские глубины и космические просторы, подобные исследования расширяют наши представления о коммуникации, интеллекте и возможности существования разумной жизни в самой разной ее форме.

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