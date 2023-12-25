Засыпать без проблем для здоровья: ученые рассказали, как перестать храпеть

Храп может провоцировать различные осложнения со здоровьем, приводящие к серьезным заболеваниям, поэтому ученые подготовили простые способы борьбы с этим явлением.

Храп может показаться нам просто ночной назойливостью, но на самом деле он может быть признаком чего-то более серьезного, утверждает наука. Когда люди храпят, это часто связано с закупоркой дыхательных путей, что вырабатывает звук, когда воздух проходит мимо. Это может быть намеком на состояние, называемое обструктивным апноэ сна (ОАС). Храп также может стать причиной многих осложнений в будущем, но, к счастью, наука уже давно изучила различные способы избавления от этого опасного явления, пишет The Times of India.

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ОАС — это не пустяк, ведь оно прерывает сон и останавливает дыхание, что приводит к ухудшению качества сна и снижению поступления кислорода в организм. Это может иметь серьезные последствия, такие как повышение риска высокого кровяного давления, проблем с сердцем, инсульта и даже повышение вероятности несчастных случаев из-за дневной сонливости.

Чтобы снизить риски, связанные с храпом, и потенциально уменьшить его, можно использовать несколько методов, связанных с образом жизни и домашними средствами. Поддержание здорового веса может способствовать тому, что дыхательные пути во время сна будут более открытыми, что уменьшит храп. Положение во сне тоже имеет значение: если лежать на боку, язык и мягкие ткани горла не будут проваливаться в дыхательные пути, что более вероятно, когда человек спит на спине.

Поднятие головы на несколько сантиметров также может облегчить дыхание и способствовать продвижению языка и челюсти вперед. Еще одним простым средством является поддержание нормального уровня увлажненности; благодаря этому выделения из мягкого неба и носа становятся менее липкими, а значит, меньше шансов заблокировать дыхательные пути. Отказ от алкоголя и седативных препаратов перед сном также имеет ключевое значение, поскольку они расслабляют мышцы горла и могут усугубить храп.

Правильный подход ко сну, например, установление его регулярного графика и создание комфортных условий для его наступления, может значительно улучшить ситуацию. Кроме того, устранение заложенности носа с помощью солевых спреев или других процедур может очистить дыхательные пути. Для курильщиков отказ от курения не только полезен для общего здоровья, но и может уменьшить воспаление и задержку жидкости в дыхательных путях, что приведет к уменьшению храпа.

Аллергия также может играть определенную роль, вызывая заложенность дыхательных путей и храп, поэтому борьба с ней крайне важна. Наконец, упражнения для горла могут укрепить мышцы вокруг дыхательных путей и уменьшить храп. Они могут включать в себя пение или выполнение специальных вокальных упражнений.

Хотя храп может быть признаком серьезных проблем со здоровьем, существует множество практических мер, позволяющих уменьшить его воздействие. Понимание связи между храпом и здоровьем и принятие упреждающих мер может привести к общего состояния здоровья.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.