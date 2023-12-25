"Спасение" в бутылке: незнакомцы становятся причиной алкоголизма у некоторых людей

Употреблять алкоголь в общественных местах или в компании людей является нормой для многих, но новое исследование показало, что людям, чувствующим себя в обществе, как не в своей тарелке, грозит развитие алкоголизма.

В ходе недавнего исследования, проведенного в Университете Иллинойса Урбана-Шампейн, ученые выяснили, как социальное окружение влияет на наши привычки к алкоголю, в частности, на людей, страдающих социальной тревожностью. Как правило, когда люди испытывают тревогу в социальных ситуациях, они чаще тянутся к выпивке, особенно в незнакомой обстановке. Исследователи изучали этот феномен в реальных условиях с помощью современных технологий, пишет PsyPost.

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Участникам, которые регулярно употребляли алкоголь, выдали специальное приложение для смартфона и кожный монитор для измерения уровня алкоголя. Приложение в случайном порядке просило их сфотографировать окружающую обстановку и сообщить, с кем они находятся. Этот инновационный метод позволил исследователям в течение недели фиксировать отношение участников к алкоголю в различных социальных ситуациях.

В результате ученые обнаружили, что те, кто обычно чувствует себя более тревожно в окружении других, пили все больше, чем меньше знакомых людей было в их окружении. Представьте себе вечеринку, на которой вы знаете только одного человека, по сравнению с семейным собранием: в первой ситуации люди с повышенной социальной тревожностью могли бы выпить гораздо больше. При этом, это не относилось к тем, у кого уровень социальной тревожности был ниже.

Это исследование имеет большое значение для понимания и решения проблемы расстройства, связанного с употреблением алкоголя. Дело не только в том, сколько человек пьет, но и в том, где и с кем он пьет. Данное исследование подчеркивает важность учета социального окружения при изучении поведения, связанного с употреблением алкоголя, и предполагает, что помощь людям в управлении социальной тревогой может стать ключевой стратегией в предотвращении чрезмерного употребления алкоголя.

Однако нельзя не отметить ограничения исследования, включая небольшую и относительно низкую группу участников и трудности, связанные с фиксацией каждого социального взаимодействия с помощью фотографий. Несмотря на эти ограничения, оно открывает новый путь к пониманию сложной взаимосвязи между нашей социальной жизнью и поведением, связанным с употреблением алкоголя. Оно указывает на необходимость более тонких подходов к решению проблемы употребления алкоголя, учитывающих не только личность человека, но и его социальное окружение.

Ранее Фокус писал о том, что лекарство от псориаза оказалось эффективным против алкоголизма. Было обнаружено, что противовоспалительное лекарство, обычно используемое для лечения псориаза, эффективно работает против проблем с алкоголе

Также Фокус писал о том, что алкоголь, вопреки распространенному мнению, не делает людей вокруг привлекательнее. Новое исследование показывает, что количество алкоголя никоим образом не может повлиять на восприятие красоты других людей.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.