Укрепит здоровье мозга и костей: ученые открыли новые полезные свойства витамина D

Витамин D, долгое время считавшийся крайне важным для наших костей, открыл себя с новой стороны, продемонстрировав укрепление когнитивных способностей принимавших его людей.

В недавнем исследовании, которое привлекло внимание многих, ученые более пристально изучили витамин D и его связь не только с нашими костями и иммунной системой, но и с когнитивными функциями мозга. Известный как "витамин солнечного света", витамин D связан с множеством преимуществ для здоровья, а теперь исследователи Университета Тафтса пролили свет на его потенциальную роль в здоровье мозга, пишет Fortune Well.

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Недавнее исследование открывает новые горизонты, измеряя уровень витамина D непосредственно в тканях мозга, что является первым подобным методом изучения витамина в этой области. Результаты работы оказались многообещающими: повышенный уровень витамина D был связан с улучшением когнитивных функций. В частности, люди с повышенным уровнем витамина D в мозге демонстрировали более крепкую память и более медленные темпы снижения когнитивных способностей. Этот вывод особенно актуален, учитывая растущее число людей, страдающих деменцией, во всем мире.

В исследовании использовались ткани мозга 290 участников, принимавших участие в текущем исследовании болезни Альцгеймера, и изучался уровень витамина D в четырех различных областях мозга. Результаты показали, что риск развития деменции и легких когнитивных нарушений значительно ниже у тех, кто имеет более высокий уровень витамина D. Однако исследование также дает понять, что это лишь первый шаг. Хотя оно и устанавливает наличие витамина D в мозге, оно не подтверждает прямую причинно-следственную связь и не устанавливает конкретных диетических рекомендаций.

Интересно, что исследование не выявило связи между уровнем витамина D и наличием ливидных тел или амилоида-бета, белков, которые обычно ассоциируются с развитием деменции и болезни Альцгеймера. Это говорит о том, что роль витамина D в когнитивном здоровье может быть более сложной, чем простая профилактическая мера против этих конкретных заболеваний. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять механизмы его действия на наш мозг.

Витамин D может поступать в организм с некоторыми продуктами питания, такими как рыба, обогащенный апельсиновый сок и молоко, или вырабатываться организмом в ответ на воздействие солнечного света. Несмотря на то, что витамин D необходим для здоровья, особенно для здоровья костей и, возможно, мозга, важно также помнить о его правильном количестве. Чрезмерное потребление, особенно с помощью добавок, может привести к проблемам со здоровьем. Как и в случае с любыми другими добавками или изменениями в рационе питания, необходимо проконсультироваться с врачом.

Это исследование — шаг вперед в раскрытии сложной роли питательных веществ в нашем здоровье, особенно с возрастом. Оно открывает новые вопросы и пути для исследований, но в то же время подчеркивает важность сбалансированного питания и потенциально прокладывает путь для будущих рекомендаций по подбору диет, направленных на поддержку когнитивного здоровья.

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