Образцы с астероида Рюгу: внеземная жизнь возникает в неожиданном месте в космосе

Новое исследование помогает понять, как формируются планеты и жизнь в нашей Вселенной.

Как показало исследование ученых из Университета Кертин, Австралия, внеземная жизнь может появиться даже в самых холодных уголках глубокого космоса, а не только в горячих регионах возле звезд. К этому выводу исследователи пришли после очередного изучения образцов, взятых с астероида Рюгу, пишет Space.

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Еще три года назад космический аппарат "Хаябуса-2", принадлежащий Японии, доставил на Землю образцы породы, взятые на астероиде Рюгу. С тех пор ученые продолжают исследовать "посылку" из космоса и делают новые открытия. В частности, о том, как именно и в какой среде образовался этот космический камень.

Рюгу представляет собой астероид, в котором находится много углерода и воды. Такие космические камни являются своеобразными капсулами времени, с помощью которых можно понять, как сформировалась Солнечная система.

Согласно результатам исследования, проведенного австралийскими учеными, такие химические соединения, как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), могут сформироваться в холодных участках глубокого космоса. Данное открытие помогает понять, как формируются планеты и как возникает жизнь во Вселенной.

ПАУ являются сложными органическими соединениями, в которых содержится значительная часть углерода во Вселенной. Но эти соединения также можно найти и на нашей планете, когда некоторые органические вещества сгорают не полностью. Что же касается просторов космоса, то ПАУ можно обнаружить в составе туманностей, в межзвездной среде, в дисках из пыли и газа, окружающих звезды, где формируются планеты (протопланетные диски) и в метеоритах, упавших на Землю.

Астереоид Рюгу Фото: JAXA

Результаты нового исследования удивляют, ведь они показывают, что ПАУ могут сформироваться не только в горячих участках космоса возле звезд, но в и в холодных регионах Вселенной. К такому выводу ученые пришли благодаря сравнению земных ПАУ с соединениями, обнаруженными в образцах астероида Рюгу, а также в Мурчисонском метеорите, который упал в Австралии еще в 1969 году.

По словам ученых, они проанализировали изотопы углерода в ПАУ, чтобы выяснить, при каких температурах окружающей космической среды они сформировались. Как показали результаты исследования этих соединений, изъятых из образцов Рюгу и Мурчисонского метеорита, они имеют разные характеристики.

Ученые выяснили, что более мелкие образцы ПАУ вероятно сформировались в холодных уголках космоса, а более крупные — в регионах с более высокой температурой, то есть рядом со звездами или внутри небесных тел.

ПАУ, из-за того, что содержат углерод, являются одними из строительных блоков, необходимых для возникновения жизни. Это значит, что внеземная жизнь во Вселенной может не только появиться, но и эволюционировать в условиях холодного космоса.

Фокус уже писал о еще одном исследовании, которое касается изучения образцов, полученных с еще одного астероида – Бенну. Согласно результатам исследования, ученые обнаружили необходимые для жизни компоненты.

Рюгу является большим астероидом, ведь его размер оценивается в примерно 1 км. Хотя этот камень не представляет сейчас угрозы для Земли, все же ученые выяснили, что случится с нашей планетой, если Рюгу все же врежется в Землю, как уже писал Фокус.