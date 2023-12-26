Непрошеные гости. Ученые обнаружили, что мы делим дом с сотнями "невидимых соседей" (фото)

Исследователи сосчитали количество видов, живущих с нами бок о бок, о существовании которых мы даже не подозревали.

Если во время пандемии коронавируса закрыть эколога, математика и систематика в одном доме, может получиться весьма любопытное исследование. Например, ученые из Университета Квинсленда решили сосчитать количество видов, которые обитают с ними на одной территории и были весьма удивлены результатом, пишет Science Alert.

Исследователи жили вместе на участке земли площадью 400 квадратных метров в Аннерли (пригород Квинсленда, Австралия), при этом около половины территории занимал дом с тремя спальнями. Ученые, как и их коллеги, полагали, что смогут найти и описать около 200-300 видов, однако результаты оказались куда более удивительными. В общей сложности ученым удалось найти и каталогизировать 1150 видов.

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Авторы исследования отмечают, что многие из обнаруженных ими видов соответствовали ожиданиям любого жителя пригорода восточного побережья Австралии, например: ибисы, индюки, кукабарры, опоссумы и летучие лисицы. Однако другие казались чрезвычайно удивительными. Ученые отмечают, что 3 из 1150 описанных ими видов ранее и вовсе не были задокументированы в ведущей базе данных Австралии. Речь идет о редком комаре, моските и инвазивном виде плоского червя, который угрожает местной популяции улиток.

Крошечная оса-браконид, паразитирующая на других насекомых Фото: Andrew Rogers

По словам команды на своем участке им удалось обнаружить 13 видов комаров, 56 видов пауков, 103 вида сорняков, причем 100 из них оказались неместными, 109 видов мух, 70 видов пчел и ос, 436 видов бабочек и мотыльков, причем некоторые из них достигали размеров человеческой ладони. Также ученым удалось обнаружить чуть менее 100 видов жуков и это оказалось весьма тревожным открытием. Дело в том, что именно жуки являются самым разнообразным отрядом насекомых на планете, поэтому столь малое количество их на этой территории может свидетельствовать о том, что их популяции сокращаются.

Ученые отмечают, что в целом за год пандемии коронавируса им удалось обнаружить значительно больше видом, чем они ожидали увидеть в городской среде. Авторы отмечают, что главной причиной столь обильного соседства являлась придомовая территория, а именно большое количество кустов, деревьев и сорняков во дворе.

Пчелы с синими полосами спят, хватая жвалами стебли растений Фото: Andrew Rogers

Авторы исследования отмечают, за все это время они мало работали в саду, а потому не использовали газонокосилку и пестициды, что вероятно также повлияло на количество видов, которые обитали с ними по соседству. И все же, даже в таких условиях городская среда не дотягивает до дикой природы — ученые предполагают, что в дикой природе на такой территории им бы удалось каталогизировать значительно большее количество видов.

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