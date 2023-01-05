COVID повсюду. Ученые обнаружили, что вирус полностью захватывает тело человека

В результате самого масштабного исследования тканей после вскрытия, проведенного на сегодняшний день, ученые обнаруживают следы вируса SARS-CoV-2 по всему телу, от мозга и сердца до глаз.

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Полученные данные показывают, что вирус вызывает устойчивые инфекции во многих частях тела, даже спустя несколько месяцев после заболевания. Ученные поддерживают аргумент в пользу дальнейших исследований противовирусных препаратов в качестве возможной терапии, сообщает Nature.

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Несмотря на то, что с момента появления нового коронавируса прошло три года, исследователи все еще работают над пониманием того, как он взаимодействует с человеческим организмом. Одной из нерешенных задач является понимание того, насколько широко SARS-CoV-2 поражает системы органов, помимо дыхательной.

Разные исследования приходят к разным выводам относительно связи неврологических эффектов COVID с непосредственным заражением тканей головного мозга. Недавно команда Стенфордской школы медицины проанализировали посмертные образцы мозговой ткани нескольких пациентов с COVID и не нашли там следов вирусной РНК.

Но при этом ученые обнаружили важные воспалительные биомаркеры, что дает понимание связи неврологических симптомов с постоянной активностью иммунной системы. Эта гипотеза и была подтверждена последующими исследованиями, в ходе которых были выявлены признаки нейровоспаления у пациентов с ковидом.

Итоговые результаты показали, что РНК SARS-CoV-2 может быть обнаружена в 84 различных частях тела. Наибольшей вирусной нагрузке подвергается дыхательная система, однако вирус был обнаружен и в головном мозге, кишечнике, сердце, почках, надпочечниках, глазах и лимфатических узлах.

Самая высокая вирусная нагрузка была обнаружена у пациентов на самых ранних стадиях инфекции, но у половины пациентов, даже спустя две недели, были обнаружены следы РНК как минимум в одной проанализированной ткани, не относящейся к дыхательной системе.

Хотя результаты исследования впечатляющие, до сих пор не ясно, как их можно интерпретировать. Все пациенты, ткани которых были использованы для изучения – были в возрасте, не привиты, заболели в первый год течения пандемии и страдали букетом хронических заболеваний. Таким образом неизвестно, распространяется ли SARS-CoV-2 теми же путями у привитой молодежи.

Тем не менее, исследование ясно показывает способность вируса распространятся по тканям всего тела, включая центральную нервную систему. Ученые задаются вопросом, могло ли это сыграть роль в длительном периоде восстановления после COVID.

Следующей своей задачей группа исследователей видит сбор тканей умерших пациентов с длительным течением ковида, дабы понять, можно ли обнаружить след вируса через несколько месяцев после острого этапа. Это часть крупного проекта, получившего название RECOVER (исследование COVID для упрощения выздоровления).

В рамках проекта, помимо работы с тканевыми патологиями, проводятся клинические испытания эффективности противовирусного препарата Паксловид при длительном лечении пациентов с COVID.

Само испытание препарата должно начаться в этом году, а проект RECOVER рассчитан на 4 года.

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