COVID всюди. Вчені виявили, що вірус повністю захоплює тіло людини

В результаті наймасштабнішого дослідження тканин після розтину, проведеного на сьогоднішній день, вчені виявляють сліди вірусу SARS-CoV-2 по всьому тілу, від мозку та серця до очей.

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Отримані дані показують, що вірус викликає стійкі інфекції у багатьох частинах тіла, навіть за кілька місяців після захворювання. Вчені підтримують аргумент на користь подальших досліджень противірусних препаратів як можлива терапія, повідомляє Nature.

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Незважаючи на те, що з появи нового коронавірусу минуло три роки, дослідники все ще працюють над розумінням того, як він взаємодіє з людським організмом. Однією з невирішених завдань є розуміння того, наскільки широко SARS-CoV-2 вражає системи органів, крім дихальної.

Різні дослідження приходять до різних висновків щодо зв'язку неврологічних ефектів COVID із безпосереднім зараженням тканин головного мозку. Нещодавно команда Стенфордської школи медицини проаналізували посмертні зразки мозкової тканини кількох пацієнтів із COVID та не знайшли там слідів вірусної РНК.

Але при цьому вчені виявили важливі запальні біомаркери, що дає розуміння зв'язку неврологічних симптомів із постійною активністю імунної системи. Ця гіпотеза і була підтверджена наступними дослідженнями, під час яких було виявлено ознаки нейрозапалення у пацієнтів із ковідом.

Підсумкові результати показали, що РНК SARS-CoV-2 може бути виявлена у 84 різних частинах тіла. Найбільше вірусного навантаження піддається дихальна система, проте вірус був виявлений і в головному мозку, кишечнику, серці, нирках, надниркових залозах, очах і лімфатичних вузлах.

Найвище вірусне навантаження було виявлено у пацієнтів на ранніх стадіях інфекції, але у половини пацієнтів, навіть через два тижні, були виявлені сліди РНК як мінімум в одній проаналізованій тканині, що не відноситься до дихальної системи.

Хоча результати дослідження вражають, досі не зрозуміло, як їх можна інтерпретувати. Всі пацієнти, тканини яких були використані для вивчення – були у віці, не щеплені, захворіли в перший рік перебігу пандемії та страждали на букет хронічних захворювань. Таким чином, невідомо, чи поширюється SARS-CoV-2 тими ж шляхами у щепленої молоді.

Тим не менш, дослідження ясно показує здатність вірусу поширюватися по тканинах всього тіла, включаючи центральну нервову систему. Вчених хвилює питання, чи це могло відіграти роль у тривалому періоді відновлення після COVID.

Наступним своїм завданням група дослідників бачить збирання тканин померлих пацієнтів з тривалим перебігом ковіда, щоб зрозуміти, чи можна виявити слід вірусу через кілька місяців після гострого етапу. Це частина великого проєкту, який отримав назву RECOVER (дослідження COVID для спрощення одужання).

В рамках проєкту, окрім роботи з тканинними патологіями, проводяться клінічні випробування ефективності противірусного препарату Паксловід при тривалому лікуванні пацієнтів із COVID.

Саме випробування препарату має розпочатися цього року, а проєкт RECOVER розрахований на 4 роки.

Також Фокус розповідав, що з'явився новий штам коронавірусу. Він є заразнішою копією попередника, і, на думку експертів, може спровокувати нову хвилю захворюваності у світі.