Загадка Сатурна. В кольцах планеты есть загадочные "спицы": точно неизвестно, что это (фото)

NASA показало новую фотографию колец Сатурна, сделанную космическим телескопом Хаббл. Здесь видны необъяснимые пока темные кольцевые "спицы".

Ученые из NASA показали новый снимок Сатурна и его колец, который сделал космический телескоп Хаббл в октябре этого года. Но самое главное, что обсерватории удалось запечатлеть уникальную особенность в кольцах газового гиганта – темные пятна, которые называют "спицами", пишет Space.

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Если внимательно посмотреть на толстую белую внутреннюю полосу колец Сатурна, то можно увидеть загадочные темные пятна, над причиной возникновения которых ученые ломают голову до сих пор. Эти таинственные темные структуры, размер которых сравним с размером Земли, вращаются вместе с кольцами и называются "спицы". Но до сих пор никто точно не может сказать, что это на самом деле такое.

Загадочные "спицы" можно увидеть только в течение двух или трех оборотов вокруг газового гиганта, а затем они исчезают. Поэтому обнаружить их было очень сложно.

Ученые из NASA показали новый снимок Сатурна и его колец, который сделал космический телескоп Хаббл в октябре этого года. Но самое главное, что обсерватории удалось запечатлеть уникальную особенность в кольцах газового гиганта – темные пятна, которые называют "спицами" Фото: NASA

Впервые об этом явлении астрономы узнали после того, как мимо Сатурна пролетел космический аппарат "Вояджер-2" в 1981 году. В следующий раз это явление наблюдал аппарат "Кассини" 14 лет назад. С помощью телескопа Хаббл ученые изучают атмосферу Сатурна и изменения погоды на планете, а потому им удалось увидеть темные пятна в кольцах газового гиганта уже во второй раз в этом году.

Пока что главная теория, которая объясняет появление "спиц" в кольцах Сатурна, говорит о том, что эти явления возникают из-за взаимодействия сильного магнитного поля планеты и солнечного ветра, то есть потока солнечных частиц. Эти темные пятна в кольцах, как предполагает теория, являются скорее всего скоплением частиц пыли. Но точно пока никто не знает, что это на самом деле.

Как показало прошлое наблюдение за Сатурном, которое ученые проводили с помощью телескопа Хаббл, появление "спиц" имеет сезонный характер. Каждое из четырех времен года на Сатурне продолжается примерно 7 лет. Скорее всего эти темные структуры появляются ближе к наступлению равноденствия на Сатурне, ближайшее из которых наступит в мае 2025 года.

По словам ученых из NASA, загадочные темные пятна в течение ближайших полутора лет будут появляться чаще и будут выглядеть намного отчетливее. Ученые считают, что наклон оси Сатурна в точке равноденствия способствует такому размещению планеты и ее колец, что солнечные ветры сильнее сталкиваются с магнитным полем Сатурна. Таким образом темные пятна становятся более явными.

Чтобы точно разгадать тайну кольцевых "спиц" Сатурна, нужны дополнительные наблюдения. Ученые надеются, что новые фотографии телескопа Хаббл помогут прояснить ситуацию с этими таинственными явлениями.

Как уже писал Фокус, японский "Лунный снайпер" вышел на орбиту Луны и эта миссия имеет важнейшее значение для дальнейшего исследования и освоения спутника Земли. В случае успешной посадки на Луне модуля SLIM ученые смогут доказать, что можно приземляться на поверхности нашего спутника в точно определенном месте.

Также Фокус писал о том, каким образом может состояться первая пилотируемая миссия на самый большой спутник Сатурна – Титан. Этот мир имеет огромное значение для ученых, ведь здесь может существовать жизнь, а также на Титане можно основать колонию.