"Безумие косаток": киты-убийцы развлекают жителей Калифорнии охотой на дельфинов (фото, видео)

Отдыхающие сняли на камеру погоню косаток за дельфином, которого в конечном итоге хищники съели.

Стая мигрирующих косаток продолжает собирать охочую до зрелищ публику у побережья Калифорнии. Жители штата наблюдают за "безумием китов убийц" уже около двух недель: хищные животные кормят свое потомство мясом дельфинов, на которых охотятся прямо на глазах местных зевак. Об этом сообщает The Daily Mail.

На минувшей неделе отдыхающие в рамках тура Newport Coastal Adventure сняли на камеру погоню хищников за дельфином, которого в конечном итоге они съели.

Косатки и дельфины Косатки и дельфины

Туристы выложили видео в соцсетях и рассказали, что, судя по всему, косатки нашли новое место для охоты, но пока неизвестно, сколько здесь смогут находиться.

Косатки у берегов Калифорнии

Строго говоря, косатки считаются крупнейшими представителями семейства дельфинов. Самец может вырасти до 10 метров в длину, и набрать вес до 10 тонн.

Стая, которая недавно обосновалась у калифорнийского побережья, обычно обитает в водах Мексики и Центральной Америки, но иногда они путешествуют к Гавайям.

Косатки у берегов Калифорнии

Малибу, где недавно заметили косаток, — крайняя северная точка их маршрута.

"Эти косатки, которые питаются млекопитающими, вчера вели активную охоту на дельфинов. В итоге убили двух", — рассказала сотрудница туристической компании Джессика Родригес.

Обычно эти животные путешествуют стаями в количестве до 40 особей. У каждой группы — свой отличительный клич, что позволяет быстро распознать своих и упрощает взаимодействие в стае.

Косатки у берегов Калифорнии

По оценкам, порядка 200 мигрирующих косаток обитают у берегов Калифорнии, где нападают на других морских млекопитающих. Маршруты миграции непредсказуемы, они появляются в разных местах. В последний раз группу косаток, которая сейчас находится возле западного побережья США, видели в июле 2019 года.

Напомним, что косатки около часа реанимировали умирающего горбатого кита: ученые впервые сняли последние минуты жизни крупного животного.

Также сообщалось, что, по мнению ученых, атаки косаток на лодки в Гибралтарском проливе могут быть признаком агрессии.