Признак агрессии или нечто иное: почему косатки одичало атакуют лодки в Гибралтарском проливе

Очередное нападение китов на лодку вновь подняло вопросы о том, чем вызвано столько странное поведение морских млекопитающих.

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Последнее нападение косаток на польскую яхту в Гибралтарском проливе, о котором уже писал Фокус, произошло 31 октября 2023 года. Атака китов длилась невероятные 45 минут, в течение которых они то и дело атаковали судно, что в конечном итоге привело к его затоплению, пишет IFLScience.

На протяжении 45 минут косатки ударялись о лезвие руля, вызывая все большие повреждения и протечку. К счастью, ВМС Марокко откликнулись на сигнал бедствия: им удалось доставить команду в безопасное место, однако по пути в порт лодка все же затонула.

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Мотивы такого поведения китов, которые известны своим интеллектом и агрессией, все еще остаются неясными. Первые нападения косаток на парусные лодки в Гибралтарском проливе произошли еще в 2020 году. Однако с тех пор косатки значительно усовершенствовали свои атаки, причем в разных случаях киты использовали разные тактики: порой животные просто бились о лодки, а в других — вели себя более беспощадно и непреднамеренно топили суда.

Со стороны можно предположить, что подобные столкновения стоит рассматривать как агрессивное поведение, но эксперты предполагают, что его стоит рассматривать как признак более сложного поведения. В частности, некоторые исследователи убеждены, что таким образом косатки на самом деле демонстрируют "игривое социальное поведение".

Ученые считают, что косатки на самом деле участвуют в своеобразном челлендже, который будто вирус распространяется на разные группы косаток. Несмотря на всю сложность ситуации, ученые полагают, что киты на самом деле не атакуют лодки и не нападают на людей с "жаждой крови".

Существует теория, что первые нападения косаток на лодки в Гибралтарском проливе, вероятно, были проявлением осторожного поведения животных. Предполагается, что одна из самок была травмирована в результате столкновения с лодкой, а потому начала на них нападать, а затем научила такому поведению и других в своей группе.

Ученые настаивают, что понимание поведения косаток имеет важное значение. Во-первых, то, как мы интерпретируем нападения косаток, влияет на то, как мы будем на него реагировать. Во-вторых, ученые опасаются, что неправильное понимание происходящего в конце концов может привести к ненужному возмездию со стороны людей.

Ранее Фокус писал о том, что косатки учатся новому ужасающему поведению: что говорят ученые.