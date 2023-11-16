Ознака агресії чи щось інше: чому косатки здичавіло атакують човни в Гібралтарській протоці

Черговий напад китів на човен знову порушив питання про те, чим викликана така дивна поведінка морських ссавців.

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Останній напад косаток на польську яхту в Гібралтарській протоці, про який уже писав Фокус, стався 31 жовтня 2023 року. Атака китів тривала неймовірні 45 хвилин, протягом яких вони раз у раз атакували судно, що в кінцевому підсумку призвело до його затоплення, пише IFLScience.

Протягом 45 хвилин косатки вдарялися об лезо керма, спричиняючи дедалі більші ушкодження і протікання. На щастя, ВМС Марокко відгукнулися на сигнал лиха: їм вдалося доставити команду в безпечне місце, однак дорогою до порту човен все ж затонув.

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Мотиви такої поведінки китів, які відомі своїм інтелектом і агресією, все ще залишаються незрозумілими. Перші напади косаток на вітрильні човни в Гібралтарській протоці сталися ще 2020 року. Однак відтоді косатки значно вдосконалили свої атаки, до того ж у різних випадках кити використовували різні тактики: деколи тварини просто билися об човни, а в інших — поводилися більш нещадно і ненавмисно топили судна.

З боку можна припустити, що подібні зіткнення варто розглядати як агресивну поведінку, але експерти припускають, що її варто розглядати як ознаку складнішої поведінки. Зокрема, деякі дослідники переконані, що таким чином косатки насправді демонструють "грайливу соціальну поведінку".

Учені вважають, що косатки насправді беруть участь у своєрідному челенджі, який ніби вірус поширюється на різні групи косаток. Попри всю складність ситуації, вчені вважають, що кити насправді не атакують човни та не нападають на людей зі "спрагою крові".

Існує теорія, що перші напади косаток на човни в Гібралтарській протоці, ймовірно, були проявом обережної поведінки тварин. Припускається, що одна з самок була травмована внаслідок зіткнення з човном, а тому почала на них нападати, а потім навчила такої поведінки й інших у своїй групі.

Учені наполягають, що розуміння поведінки косаток має важливе значення. По-перше, те, як ми інтерпретуємо напади косаток, впливає на те, як ми будемо на нього реагувати. По-друге, вчені побоюються, що неправильне розуміння того, що відбувається, врешті-решт може призвести до непотрібної відплати з боку людей.

Раніше Фокус писав про те, що косатки вчаться новій жахливій поведінці: що кажуть учені.