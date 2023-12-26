Чаще всего виноват не партнер: причины избегания физического контакта в отношениях

Физический контакт является важным элементом большинства здоровых отношений, но некоторые люди, по определенным причинам, всячески избегают его и испытывают дискомфорт. Психолог раскрыла причину этого.

Когда речь заходит о физических прикосновениях в отношениях, предпочтения людей могут сильно различаться, что влияет на уровень физической близости между партнерами. Некоторые люди могут испытывать сильное сексуальное желание, но не проявлять интереса к другим формам физической близости, таким как объятия или прикосновения, что становится особенно очевидным, когда сексуальное желание ослабевает в силу таких факторов, как возраст, состояние здоровья или динамика отношений. Такая ситуация может привести к так называемому "бесконтактному браку", когда физическая связь минимальна или вообще отсутствует за пределами сексуальной активности, пишет YourTango.

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Различное происхождение и культурные нормы определяют наше отношение к физическим прикосновениям, наготе и обсуждению телесных функций. В парах эти нормы не всегда совпадают, что приводит к недопониманию или конфликтам по поводу того, какие формы прикосновений допустимы. Для некоторых нежелание участвовать в физических прикосновениях связано не с предпочтениями, а с тревогой или дискомфортом, который они могут не осознавать. Такое избегание может быть вызвано различными факторами, включая историю жестокого обращения, воспитание в атмосфере, не терпящей прикосновений, или сенсорные проблемы, как это наблюдается у людей с аутистическим спектром, считает психолог Саманта Родман.

Понимание первопричины неприятия прикосновений имеет решающее значение. Например, если причиной является тревога или травма, полученная в прошлом, может потребоваться терапия, чтобы устранить эти глубинные проблемы. Терапия для пар также может быть полезной, помогая партнерам ориентироваться и уважать границы и дискомфорт друг друга, а также изучать способы увеличения физической близости таким образом, чтобы это было безопасно и согласованно для обоих.

Экспозиционная терапия, техника, используемая для снижения страха и тревожных реакций, может применяться для постепенного повышения комфорта от физических прикосновений. Однако она требует терпения, понимания, а зачастую и профессионального руководства. Важно, чтобы оба партнера открыто общались и шли на компромисс, уравновешивая потребность одного из них в прикосновениях с уровнем комфорта другого.

Иногда неприятие прикосновений может быть связано не с самими прикосновениями, а с более глубокими проблемами в отношениях или потерей влечения. В таких случаях крайне важно решить основные проблемы, будь то эмоциональная развязка, обида или физические изменения в партнере, которые влияют на влечение.

Наконец, некоторые люди могут ассоциировать прикосновения с ожиданием секса, что приводит к нежеланию участвовать в любой форме физической привязанности. Такая ситуация подчеркивает необходимость четкого общения и понимания намерений и ожиданий, связанных с физическими прикосновениями.

В любом случае, признание различий в опыте и уровне комфорта при физических прикосновениях может привести к более эмпатичному и индивидуальному подходу к физической близости в отношениях, говорит психолог. Баланс между индивидуальными потребностями и стремлением к близости — это ключ к здоровой и удовлетворяющей физической связи между партнерами.

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