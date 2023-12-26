Фундамент прочного здоровья зимой: 5 витаминов необходимых нашему организму в холода

Нашему организму постоянно нужен целый набор витаминов и минералов для поддержания здоровья, но в зимнюю пору он может испытывать серьезный дефицит самых важных элементов.

С наступлением зимней стужи нашему организму требуется дополнительная помощь, чтобы оставаться бодрым. Набор жизненно важных питательных веществ может вооружить вас против проблем со здоровьем в холодное время года. Вот список основных продуктов, которые вы можете добавить в свой ежедневный рацион, чтобы укрепить здоровье, пишет New York Post.

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Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных витаминов и минералов, стоит разобраться, почему они особенно важны в зимние месяцы. С понижением температуры и сокращением дней потребности нашего организма в питательных веществах могут меняться. Достаточное потребление определенных витаминов и минералов может укрепить иммунную систему, поддержать прочность костей и сохранить уровень энергии. Вот некоторые ключевые элементы, которые вы можете включить в свой зимний план оздоровления:

Витамин С широко известен своей ролью в поддержке здоровой иммунной системы. Он необходим нашему организму для роста, развития и восстановления всех тканей тела. Он участвует во многих функциях организма, включая образование коллагена, усвоение железа, правильное функционирование иммунной системы, заживление ран, поддержание хрящей, костей и зубов. Рекомендуемая суточная норма составляет около 40 мг, которые вы легко можете получить из своего рациона, но чтобы избежать потенциального вреда, важно не превышать 1000 мг. Цитрусовые фрукты, такие как апельсины, являются отличным природным источником.

широко известен своей ролью в поддержке здоровой иммунной системы. Он необходим нашему организму для роста, развития и восстановления всех тканей тела. Он участвует во многих функциях организма, включая образование коллагена, усвоение железа, правильное функционирование иммунной системы, заживление ран, поддержание хрящей, костей и зубов. Рекомендуемая суточная норма составляет около 40 мг, которые вы легко можете получить из своего рациона, но чтобы избежать потенциального вреда, важно не превышать 1000 мг. Цитрусовые фрукты, такие как апельсины, являются отличным природным источником. Витамин D — еще одно важное питательное вещество, особенно в темное время года. Он необходим для поддержания здоровья костей и зубов, поддерживает иммунную систему, мозг и нервную систему. Он также помогает регулировать уровень инсулина, поддерживает функцию легких и здоровье сердечно-сосудистой системы. Витамин D в естественном виде содержится в небольшом количестве продуктов, но его можно получить из обогащенных продуктов и жирной рыбы, а также от солнечного света. Однако зимой, когда природный свет скуден, может потребоваться определенная добавка. Рекомендуемая суточная норма для большинства взрослых составляет 600 международных единиц (МЕ), а для людей старше 70 лет — 800 МЕ. Последние исследования показывают, что некоторым людям может потребоваться больше, особенно тем, кто страдает определенными заболеваниями.

— еще одно важное питательное вещество, особенно в темное время года. Он необходим для поддержания здоровья костей и зубов, поддерживает иммунную систему, мозг и нервную систему. Он также помогает регулировать уровень инсулина, поддерживает функцию легких и здоровье сердечно-сосудистой системы. Витамин D в естественном виде содержится в небольшом количестве продуктов, но его можно получить из обогащенных продуктов и жирной рыбы, а также от солнечного света. Однако зимой, когда природный свет скуден, может потребоваться определенная добавка. Рекомендуемая суточная норма для большинства взрослых составляет 600 международных единиц (МЕ), а для людей старше 70 лет — 800 МЕ. Последние исследования показывают, что некоторым людям может потребоваться больше, особенно тем, кто страдает определенными заболеваниями. Витамин B6 жизненно важен для поддержания здоровья нервной и иммунной систем. Он помогает организму преобразовывать пищу в энергию, что может быть особенно полезно в зимние месяцы, когда организм теряет энергию. Он также необходим для здоровья мозга и других жизненно важных органов. Бананы, тунец и бобовые — одни из лучших источников витамина B6. Взрослым обычно требуется около 1,3 мг в день.

жизненно важен для поддержания здоровья нервной и иммунной систем. Он помогает организму преобразовывать пищу в энергию, что может быть особенно полезно в зимние месяцы, когда организм теряет энергию. Он также необходим для здоровья мозга и других жизненно важных органов. Бананы, тунец и бобовые — одни из лучших источников витамина B6. Взрослым обычно требуется около 1,3 мг в день. Цинк повышает естественные защитные силы организма и участвует в работе более 300 ферментов, способствуя заживлению ран, синтезу ДНК и производству белка. Он также необходим для здорового роста и развития. Цинк помогает бороться с простудой, способствует заживлению ран, а также поддерживает чувство вкуса и обоняния. Он содержится в различных продуктах питания, но тем, кто подвержен риску его дефицита, могут потребоваться добавки.

повышает естественные защитные силы организма и участвует в работе более 300 ферментов, способствуя заживлению ран, синтезу ДНК и производству белка. Он также необходим для здорового роста и развития. Цинк помогает бороться с простудой, способствует заживлению ран, а также поддерживает чувство вкуса и обоняния. Он содержится в различных продуктах питания, но тем, кто подвержен риску его дефицита, могут потребоваться добавки. Жирные кислоты омега-3 — это незаменимые жиры, которые наш организм не может вырабатывать самостоятельно. Они играют важнейшую роль в здоровье мозга, уменьшают воспаление и могут снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца. Омега-3 в изобилии содержатся в рыбе и важны для поддержания клеточных мембран во всем организме.

— это незаменимые жиры, которые наш организм не может вырабатывать самостоятельно. Они играют важнейшую роль в здоровье мозга, уменьшают воспаление и могут снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца. Омега-3 в изобилии содержатся в рыбе и важны для поддержания клеточных мембран во всем организме. Железо — важнейший компонент гемоглобина, вещества в красных кровяных тельцах, которое переносит кислород из легких по всему телу. Оно жизненно необходимо для энергии, здоровой беременности и спортивных результатов. Дефицит железа может привести к анемии, в результате чего вы будете чувствовать себя усталым и слабым. Хотя железо лучше всего усваивается из таких продуктов, как мясо и шпинат, некоторым могут понадобиться добавки.

Включение этих питательных веществ в рацион поможет поддержать здоровье в зимние месяцы. Они поддерживают различные функции организма — от иммунной защиты до выработки энергии и здоровья костей. Однако важно помнить, что больше — не всегда лучше; принимать эти добавки нужно умеренно и в соответствии с потребностями. Проконсультируйтесь с медицинским работником, чтобы подобрать правильный режим приема добавок с учетом ваших конкретных потребностей и понять, какие дозировки вам подходят. И как всегда, сбалансированная диета, богатая различными питательными веществами, — лучший способ поддерживать организм в оптимальном состоянии.

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