Нужен не только для иммунитета. Ученые выяснили, что витамин D снижает риск самоубийств

Ученые обнаружили, что ветераны боевых действий, которым давали витамин D, были менее склонны к попыткам самоубийства

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Новое исследование показало, что прием добавок витамина D был связан с более низким уровнем попыток самоубийства и преднамеренного членовредительства среди бывших военнослужащих, пишет Gizmodo. В ходе исследования ученые изучили данные о большой группе ветеранов в США и определили, что у тех, кто получал дополнительный витамин D, был меньший риск попытки самоубийства или членовредительства, чем у тех, кто этого не делал. Однако исследование может показать только корреляцию, а не причинно-следственную связь и имеет ограничения.

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Опубликованная научная работа дополняет растущий объем научных данных, предполагающих связь между дефицитом витамина D и депрессией или другими формами психических заболеваний. По данным Американской психологической ассоциации, это также предлагает потенциальные дополнительные возможности для предотвращения членовредительства и самоубийств среди ветеранов, которые примерно в 1,5 раза чаще совершают самоубийства, чем другие взрослые.

"Как относительно безопасное, легкодоступное и недорогое лекарство, добавление витамина D может быть многообещающим, если оно будет подтверждено клиническими испытаниями для предотвращения попыток самоубийства и самоповреждения", — пишут исследователи.

Чтобы прийти к такому выводу, команда проанализировала данные сотен тысяч человек, перечисленных в записях Департамента по делам ветеранов (ДДВ). Они искали людей, у которых в период с 2010 по 2018 год было отмечено хотя бы одно взаимодействие с врачом или аптекой. Затем они сравнили ветеранов в этой группе, которым ДДВ прописал витамин D, с аналогичными контрольными субъектами, которым не предлагались добавки, и выяснили, была ли какая-либо разница в количестве попыток самоубийств или сообщений о самоповреждающем поведении.

Они обнаружили, что в контрольной группе нескорректированный уровень попыток самоубийства и членовредительства составлял около 0,36% по сравнению с 0,2% в группах, получавших лечение, — разница почти в 44%. Прием добавок витамина D2 был связан со снижением риска попыток самоубийства на 48,8%, а добавок витамина D3 — на 44,8%.

Ученые также обнаружили, что связь между добавками витамина D и снижением риска самоубийств была еще более выраженной среди чернокожих ветеранов. В этой подгруппе прием добавок коррелировал примерно с 60-процентным снижением суицидальных попыток и риска членовредительства.

Наконец, среди ветеранов с зарегистрированным дефицитом витамина D (уровень сыворотки крови ниже 20 нг/мл) добавки были связаны с самым большим снижением риска самоубийства среди всех подгрупп. Субъекты с низким уровнем витамина D в своих медицинских записях, которым прописали добавки, были более чем на 64% менее склонны к попыткам самоубийства или членовредительства, чем те, кто этого не делал.

Зачастую, до половины населения страны может не получать достаточного количества витамина D. Он синтезируется в коже при воздействии полуденного солнечного света, но людям с более темной пигментацией, вероятно, требуется более интенсивное воздействие УФ-излучения, чтобы их организм вырабатывал достаточное количество витамина. Это компромисс между защитой меланина от вредного воздействия УФ-лучей и необходимостью некоторого воздействия УФ-излучения.

Дефицит витамина D связан со многими проблемами со здоровьем, включая боли, слабость костей и мышц, повышенный риск смерти от сердечных заболеваний, когнитивные нарушения, детскую астму и некоторые виды рака. Предыдущие исследования также предполагали связь между уровнем витамина D и депрессией, и другими проблемами психического здоровья. Однако прошлые исследования возможных корреляций дали неоднозначные результаты.

Среди военнослужащих, в частности, одно исследование 2013 года, в котором приняли участие около 1000 бывших военных, половина из которых покончили жизнь самоубийством, показало, что у тех, у кого самый низкий уровень витамина D, был самый высокий риск попытки самоубийства. Другое исследование, проведенное в 2020 году с участием более 150 000 корейских ветеранов, показало, что у людей с очень низким уровнем D гораздо чаще возникали суицидальные мысли. Тем не менее, некоторые другие исследования не выявили отрицательного или вовсе какого-либо влияния добавок витамина D на психическое здоровье.

Тем не менее, новое исследование поддерживает идею о том, что, когда дело доходит до депрессии и суицидального поведения, витамин D может играть определенную роль. Однако, как и в любом исследовании, здесь есть оговорки.

Поскольку исследование было проведено на основе ранее собранных данных, оно имеет некоторые серьезные ограничения. Во-первых, у авторов исследования не было возможности узнать, получали ли люди, включенные в контрольную группу, добавки с витамином D независимо. Добавки с витамином D можно купить во многих розничных магазинах без рецепта и по относительно низкой цене.

Также возможно, что у группы людей, получающих рецепты на витамин D, были дополнительные сопутствующие факторы, которые снижали вероятность попытки самоубийства — например, более надежная система социальной поддержки. В исследовании также не оценивались все возможные переменные, которые могли способствовать суицидальному поведению, например черепно-мозговые травмы, которые распространены среди ветеранов.

Дополнительные исследования прояснят, является ли связь, обнаруженная в этом исследовании, подлинной. Но людям следует проявлять осторожность, когда речь идет о приеме большого количества витамина D. В больших количествах добавки с витамином D могут вызвать заболевание и повреждение почек. Человеческое тело может усвоить только определенное количество витамина D, прежде чем его избыток окажется в наших органах.

Ранее Фокус писал о том, может ли витамин D снижать риск образования меланомы. Ключевой вывод исследования заключается в том, что среди регулярно принимавших витамин D случаев меланомы было значительно меньше, а классификация риска рака кожи была значительно лучше, чем у не принимавших витамин.