Витамины против рака. Ученые объясняют, может ли витамин D снизить риск меланомы

Витамин D может являться серьезным средством профилактики меланомы. О его эффективности и свойствах рассказали ученые.

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В исследовании, которое провел Университет Восточной Финляндии, приняли участие почти 500 человек с повышенным риском развития рака кожи. Оно показало, что у тех, кто регулярно принимал добавки с витамином D, заболеваемость меланомой была ниже, чем у тех, кто их не принимал, пишет Sci Tech Daily.

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Витамин D жизненно важен для правильного функционирования человеческого организма и может быть применим для борьбы с различными заболеваниями. Было проведено обширное исследование взаимосвязи между витамином D и раком кожи с акцентом на кальцидиол, побочный продукт витамина D, и его корреляцию с раком кожи. Предыдущие исследования были сосредоточены на изучении уровня кальцидиола в сыворотке и также его связи с раком кожи.

Результаты этих исследований были неубедительными, а временами даже противоречивыми, поскольку уровни кальцидиола в сыворотке были связаны как с несколько более высоким, так и с несколько более низким риском развития различных видов рака кожи. Частично это может быть объяснено тем фактом, что анализы кальцидиола в сыворотке не дают информации о метаболизме витамина D в коже человека, которая производит ферменты. Эти ферменты, в свою очередь, генерируют биологически активные метаболиты витамина D или деактивируют их.

В новом исследовании, проведенном в рамках Программы по борьбе с раком кожи Северного Саво, был использован другой подход: 498 взрослых пациентов с повышенным риском развития рака кожи, такого как базальноклеточная карцинома, плоскоклеточная карцинома или меланома, были набраны в дерматологическом центре. Опытные дерматологи тщательно проанализировали справочную информацию и историю болезни пациентов и осмотрели их кожу. Также, они разделили пациентов на разные классы риска рака кожи, а именно низкий риск, средний риск и высокий риск. Основываясь на использовании добавок витамина D, пациенты были разделены на три группы: не употребляющие, периодически принимавшие и регулярно принимавшие добавки. У половины пациентов были проанализированы уровни кальцидиола в сыворотке крови, и было обнаружено, что они соответствуют уровню потребления витамина D.

Ключевой вывод исследования заключается в том, что среди регулярно принимавших витамин D случаев меланомы было значительно меньше, а классификация риска рака кожи была значительно лучше, чем у не принимавших витамин. Логистический регрессионный анализ показал, что риск развития меланомы среди постоянно принимающих витамин D был снижен более чем вдвое, по сравнению с теми, кто его не принимал.

Полученные данные свидетельствуют о том, что даже случайные потребители витамина D могут иметь более низкий риск развития меланомы, чем те, кто не употребляет его вовсе. Однако не было выявлено статистически значимой связи между употреблением витамина D и тяжестью фотостарения лица, актинического кератоза, количества родинок, базальноклеточной карциномы и плоскоклеточной карциномы. Уровни кальцидиола в сыворотке также не были существенно связаны с этими кожными изменениями. Поскольку дизайн исследования был поперечным, исследователи не смогли продемонстрировать причинно-следственную связь.

Другие относительно недавние исследования также предоставили доказательства пользы витамина D при меланоме, такие как связь витамина D с менее агрессивной меланомой.

"Эти более ранние исследования подтверждают наши мысли. Тем не менее, вопрос об оптимальной дозе перорального витамина D для того, чтобы он оказал благотворное влияние, остается без ответа. Пока мы не узнаем больше, необходимо следовать уже имеющимся рекомендациям по приему", — отмечает профессор дерматологии и аллергологии Илкка Харвима из Университета Восточной Финляндии.

Ранее Фокус писал о том, как меланома становится бессмертной. Ученые смогли распознать механизм образования рака кожи, что поспособствует поиску лекарства.