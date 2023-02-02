Вітаміни проти раку. Вчені пояснюють, чи може вітамін D знизити ризик меланоми

Вітамін D може бути серйозним засобом профілактики меланоми. Про його ефективність і властивості розповіли вчені.

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У дослідженні, яке провів Університет Східної Фінляндії, взяли участь майже 500 осіб із підвищеним ризиком розвитку раку шкіри. Воно показало, що в тих, хто регулярно приймав добавки з вітаміном D, захворюваність на меланому була нижчою, ніж у тих, хто їх не приймав, пише Sci Tech Daily.

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Вітамін D життєво важливий для правильного функціонування людського організму та може бути застосований для боротьби з різними захворюваннями. Було проведено широке дослідження взаємозв'язку між вітаміном D та раком шкіри з акцентом на кальцидіол, побічний продукт вітаміну D, і його кореляцію з раком шкіри. Попередні дослідження були зосереджені на вивченні рівня кальцидіолу в сироватці та його зв'язку з раком шкіри.

Результати цих досліджень були непереконливими, а часом навіть суперечливими, оскільки рівні кальцидіолу в сироватці були пов'язані як із дещо вищим, так і дещо нижчим ризиком розвитку різних видів раку шкіри. Частково це може бути пояснено тим фактом, що аналізи кальцидіолу в сироватці не дають інформації про метаболізм вітаміну D у шкірі людини, яка виробляє ферменти. Ці ферменти, зі свого боку, генерують біологічно активні метаболіти вітаміну D чи деактивують їх.

У новому дослідженні, проведеному в межах Програми боротьби з раком шкіри Північного Саво, було використано інший підхід: 498 дорослих пацієнтів із підвищеним ризиком розвитку раку шкіри, такого як базальноклітинна карцинома, плоскоклітинна карцинома або меланома, були набрані в дерматологічному центрі. Досвідчені дерматологи ретельно проаналізували довідкову інформацію та історію хвороби пацієнтів і оглянули їхню шкіру. Також вони розділили пацієнтів на різні класи ризику раку шкіри, а саме низький ризик, середній ризик і високий ризик. Ґрунтуючись на використанні добавок вітаміну D, пацієнти були розділені на три групи: ті, хто не приймали добавки, періодично приймали і регулярно приймали. У половини пацієнтів було проаналізовано рівні кальцидіолу в сироватці крові, і було виявлено, що вони відповідають рівню споживання вітаміну D.

Ключовий висновок дослідження полягає в тому, що серед досліджуваних, які регулярно приймали вітамін D, випадків меланоми було значно менше, а класифікація ризику раку шкіри була значно кращою, ніж у тих хто не приймав вітамін. Логістичний регресійний аналіз показав, що ризик розвитку меланоми серед тих, хто приймав вітамінів D, був знижений більш ніж удвічі, порівняно з тими, хто його не приймав.

Отримані дані свідчать, що навіть випадкові споживачі вітаміну D можуть мати нижчий ризик розвитку меланоми, ніж ті, хто не вживає його зовсім. Однак не було виявлено статистично значущого зв'язку між вживанням вітаміну D та тяжкістю фотостаріння обличчя, актинічного кератозу, кількості родимок, базальноклітинної карциноми та плоскоклітинної карциноми. Рівні кальцидіолу в сироватці також були суттєво пов'язані з цими шкірними змінами. Оскільки дизайн дослідження був поперечним, дослідники не змогли продемонструвати причинно-наслідковий зв'язок.

Інші відносно останні дослідження також надали докази користі вітаміну D в разі меланоми, такі як зв'язок вітаміну D з менш агресивною меланомою.

"Ці більш ранні дослідження підтверджують наші думки. Тим не менш, питання про оптимальну дозу перорального вітаміну D для того, щоб він вплинув, залишається без відповіді. Поки ми не дізнаємося більше, необхідно слідувати рекомендаціям щодо прийому", — зазначає професор дерматології та алергології Ілкка Харвіма з Університету Східної Фінляндії.

Раніше Фокус писав про те, як меланома стає безсмертною. Вчені змогли розпізнати механізм утворення раку шкіри, що сприятиме пошуку ліків.