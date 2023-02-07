Потрібен не тільки для імунітету. Вчені з'ясували, що вітамін D знижує ризик самогубств

Учені виявили, що ветерани бойових дій, яким давали вітамін D, були менш схильні до спроб самогубства.

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Нове дослідження показало, що прийом добавок вітаміну D був пов'язаний із нижчим рівнем спроб самогубства та навмисного членошкідництва серед колишніх військовослужбовців, пише Gizmodo. У ході дослідження вчені вивчили дані про велику групу ветеранів у США та визначили, що в тих, хто отримував додатковий вітамін D, був менший ризик спроби самогубства чи членоушкодження, ніж у тих, хто цього не робив. Однак дослідження може показати лише кореляцію, а не причинно-наслідковий зв'язок, і має обмеження.

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Опублікована наукова робота доповнює все більший обсяг наукових даних, що передбачають зв'язок між дефіцитом вітаміну D й депресією чи іншими формами психічних захворювань. За даними Американської психологічної асоціації, це також пропонує потенційні додаткові можливості для запобігання членошкідництву та самогубствам серед ветеранів, які приблизно в 1,5 разу частіше скоюють самогубства, ніж інші дорослі.

"Як відносно безпечні, легкодоступні й недорогі ліки додавання вітаміну D може бути перспективним, якщо воно буде підтверджено клінічними випробуваннями для запобігання спробам самогубства та самоушкодження", — пишуть дослідники.

Щоб дійти такого висновку, команда проаналізувала дані сотень тисяч людей, перелічених у записах Департаменту в справах ветеранів (ДСВ). Вони шукали людей, у яких у період із 2010 по 2018 рік була відзначена хоча б одна взаємодія з лікарем чи аптекою. Потім вони порівняли ветеранів у цій групі, яким прописали вітамін D, з аналогічними контрольними суб'єктами, яким не пропонувалися добавки, і з'ясували, чи була якась різниця в кількості спроб самогубств або повідомлень про поведінку самоушкодження.

Вони виявили, що в контрольній групі некоригований рівень спроб самогубства та членошкідництва становив близько 0,36% порівняно з 0,2% у групах, які отримували лікування, — різниця майже в 44%. Прийом добавок вітаміну D2 був пов'язаний зі зниженням ризику спроб самогубства на 48,8%, а добавок вітаміну D3 — на 44,8%.

Учені також виявили, що зв'язок між добавками вітаміну D й зниженням ризику самогубств був ще вираженішим серед чорношкірих ветеранів. У цій підгрупі прийом добавок корелював приблизно з 60-відсотковим зниженням суїцидальних спроб і ризику членоушкодження.

Нарешті, серед ветеранів із зареєстрованим дефіцитом вітаміну D (рівень сироватки крові нижчий ніж 20 нг/мл) добавки були пов'язані з найбільшим зниженням ризику самогубства серед усіх підгруп. Суб'єкти з низьким рівнем вітаміну D у своїх медичних записах, яким прописали добавки, були більш ніж на 64% менш схильні до спроб самогубства чи членоушкодження, ніж ті, хто цього не робив.

Найчастіше, до половини населення країни може не отримувати достатньої кількості вітаміну D. Він синтезується в шкірі під час дії полуденного сонячного світла, але людям із темнішою пігментацією, ймовірно, потрібна інтенсивніша дія УФ-випромінювання, щоб їхній організм виробляв достатню кількість вітаміну. Це компроміс між захистом меланіну від шкідливого впливу УФ-променів і необхідністю деякого впливу УФ-випромінювання.

Дефіцит вітаміну D пов'язаний із багатьма проблемами зі здоров'ям, включаючи болі, слабкість кісток і м'язів, підвищений ризик смерті від серцевих захворювань, когнітивні порушення, дитячу астму й деякі види раку. Попередні дослідження також передбачали зв'язок між рівнем вітаміну D й депресією та іншими проблемами психічного здоров'я. Проте попередні дослідження можливих кореляцій дали неоднозначні результати.

Серед військовослужбовців, зокрема, одне дослідження 2013 року, в якому взяли участь близько 1000 колишніх військових, половина з яких наклали на себе руки, показало, що в тих, у кого найнижчий рівень вітаміну D, був найвищий ризик спроби самогубства. Інше дослідження, проведене у 2020 році за участю понад 150 000 корейських ветеранів, показало, що в людей із дуже низьким рівнем D набагато частіше виникали суїцидальні думки. Тим не менш, деякі інші дослідження не виявили негативного або будь-якого впливу добавок вітаміну D на психічне здоров'я.

Тим не менш, нове дослідження підтримує ідею про те, що коли справа доходить до депресії та суїцидальної поведінки, вітамін D може грати певну роль. Однак, як і в будь-якому дослідженні, тут є застереження.

Оскільки дослідження було проведено на основі раніше зібраних даних, воно має певні серйозні обмеження. По-перше, автори дослідження не мали можливості дізнатися, чи отримували люди, включені в контрольну групу, добавки з вітаміном D незалежно. Добавки з вітаміном D можна купити в багатьох роздрібних магазинах без рецепта й за відносно низькою ціною.

Також можливо, що група людей, які отримують рецепти на вітамін D, мали додаткові супутні чинники, які знижували ймовірність спроби самогубства, — наприклад, надійніша система соціальної підтримки. У дослідженні також не оцінювалися всі можливі змінні, які могли сприяти суїцидальній поведінці, наприклад, черепно-мозкові травми, які поширені серед ветеранів.

Додаткові дослідження прояснять, чи є зв'язок, виявлений у цьому дослідженні, справжнім. Але людям слід виявляти обережність, коли йдеться про прийом великої кількості вітаміну D. У великих кількостях добавки з вітаміном D можуть спричинити захворювання та пошкодження нирок. Людське тіло може засвоїти лише певну кількість вітаміну D, перш ніж його надлишок опиниться в наших органах.

Раніше Фокус писав про те, чи може вітамін D знижувати ризик утворення меланоми. Ключовий висновок дослідження полягає в тому, що серед тих, хто регулярно приймав вітамін D, було значно менше випадків меланоми, а класифікація ризику раку шкіри була значно кращою, ніж у тих, хто не приймав вітамін.