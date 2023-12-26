Остановить галактическую войну сможет правильное общение с инопланетянами: что говорят ученые

Ученые рассказали, как люди могут вступить в контакт с внеземными цивилизациями, и в случае правильного общения, смогут даже остановить войну в галактике.

Группа исследователей, опубликовала статью в журнале Astrophysical Journal, в которой они описывают то, что смогли собрать наиболее полную на сегодняшний день "науку о внеземном языке", призванную гарантировать, что любой контакт с внеземной цивилизацией будет восприниматься дружественно, а не враждебно, пишет Daily Mail.

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Ученые считают, что только в нашей галактике существует более 30 высокоразвитых внеземных цивилизаций, но пока ни с одной из них не удалось установить контакт. Новую статью подготовили специалисты в области лингвистики, антропологии, общения животных, философии, информатики и биологии с целью исследования потенциальной природы внеземного разума с лингвистическими способностями.

На протяжении десятилетий человечество изучало возможность существования инопланетной разумной жизни в космосе и даже отправляло сигналы и сообщения в надежде однажды получить ответ. Новое исследование использует современные представления о человеческих языках и различных способах общения животных с целью выяснить, как расшифровать попытку намеренного общения от потенциальных инопланетян

На протяжении десятилетий человечество изучало возможность существования другой разумной жизни в космосе и даже отправляло сигналы и сообщения в надежде однажды получить ответ Фото: Daily Mail

Ранее ученые пришли к выводу, что существует небольшой, но возможный шанс на успешный контакт с внеземной цивилизацией, но в этой статье подчеркивается, что людям еще много нужно сделать, чтобы увеличить шансы на успешный контакт.

Это может включать расшифровку древних языков, которые еще не были переведены, включая систему письма, использовавшуюся представителями Минойской цивилизации на острове Крит до 1400 года до н.э., которую так и не расшифровали.

Есть надежда, что ученые смогут даже создать свой собственный Розеттский камень или руководство по переводу, включив в него ключевые слова, которые, вероятно, будут иметь значение в космосе. Авторы предлагают отправлять короткий и простой сигнал в направлении миллиона звездных систем один раз в день.

Ученые считают, что если на Земле будет получен сигнал от инопланетян, то сначала нужно отправить обратно то же самое сообщение в качестве доказательства того, что контакт установлен. И только потом начинать расшифровку сигнала. Это потребует поиска закономерностей в сообщении, которые могут привести к открытию нужных символов.

Ученые считают, что если на Земле будет получен сигнал от инопланетян, то сначала нужно отправить обратно то же самое сообщение в качестве доказательства того, что контакт установлен. И только потом начинать расшифровку сигнала Фото: The Conversation

Но ученые добавляют, что, поскольку для достижения ближайшей звезды, кроме Солнца, со скоростью света требуется 4 года, связь будет медленной. Возможно также, что другие формы жизни имеют совершенно другую химию тела и методы общения, которые люди не могут понять.

Несмотря на это, считается, что любая цивилизация, достаточно развитая для отправки сообщений, вероятно, будет иметь общие важные черты, такие как использование инструментов, использование символов, общение, создание культуры и любопытство.

По словам ученых, это означает, что многие особенности человеческого языка могут быть присущи инопланетянам. Поэтому попытки проанализировать сообщения инопланетян с большей вероятностью увенчаются успехом.

Если этот подход не будет принят, есть опасения, что любые отношения с инопланетной жизнью останутся похожими на то, как потерпевшие кораблекрушение, махают друг другу руками с разных островов, зная о существовании друг друга, но не могут узнать больше, считают ученые.

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