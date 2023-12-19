В истории поисков инопланетной жизни не раз случались смешные казусы. Фокус решил собрать самые известные и нелепые случаи с артефактами, которые оставили на Земле "пришельцы".

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Похоже, мы переживаем нечто вроде ренессанса в области исследования инопланетных явлений. Общественный интерес к объектам внеземного происхождения резко возрос летом, когда экс-сотрудники американской разведки свидетельствовали перед Конгрессом, что руководство США якобы скрывает части космического аппарата внеземного происхождения.

Несмотря на всю таинственность момента, это всего лишь очередной всплеск в вековой истории поиска внеземных артефактов и самих инопланетян. Пока что ни один из этих "артефактов" не выдержал тщательного анализа, и не ясно, скрывает ли Пентагон шокирующую правду.

Но есть длинный список увлекательных (и явно поддельных) объектов, которые люди приняли за нечто инопланетное.

Артефакт из Косо

Артефакт из Косо — это всего лишь свеча зажигания Champion 1920-х годов Фото: Wiki Commons

В 1961 году трое владельцев магазина по продаже изделий из камня отправились на поиски жеодов – это геологическое образование, имеющее форму сферы, которая заполнена кристаллами. Когда предприниматели принесли свой улов обратно в магазин, они обнаружили нечто непостижимое: в центре одного из жеодов они увидели круглый кусок того, что казалось белым фарфором вокруг металлического стержня.

Друзья были в растерянности. Объект казался сделанным человеком, но один из обнаруживших артефакт утверждал, что разговаривал с геологом, который сказал, что окружающая порода должна была формироваться 500 000 лет. Однако, как отмечено в анализе основателя Pacific Northwest Skeptics Пьера Стромберга и геолога Луизианского университета Пола Хайнриха, "о начальных геологических проверках известно очень мало".

После десятилетий исследований Стромберг и Хайнрих закрыли дело при помощи неожиданной группы экспертов — коллекционеров свеч зажигания из Америки. Несколько из членов сообщества подтвердили, что так называемый артефакт из Косо — это всего лишь свеча зажигания Champion 1920-х годов, возможно, использовавшаяся в горнодобывающей промышленности 20-го века. Тем не менее,артефакт по-прежнему регулярно появляется в списках "внеземных объектов" как доказательство инопланетной жизни.

Сферы из Клерксдорпа

"Внеземные артефакты" являются старыми добрыми конкрециями – шаровидным минеральным агрегатом Фото: Sumikophoto

Похожие на находку в Косо, несколько каменных шаров, также известных как объекты Оттосдала, были обнаружены в геологических отложениях возрастом 3 миллиарда лет в Оттосдале, Южная Африка, неподалеку от Клерксдорпа. В статье 1979 года в National Enquirer они были описаны как шары "настолько идеальной формы, что кажется, будто они были отлиты человеком", и с тех пор креационисты и сторонники теории древних визитов инопланетян на Землю трактуют их как искусственные продукты развитой цивилизации.

Но даже название этих объектов оказалось неправильным, потому что, согласно исследованию, "шары из Клерксдорпа" далеко не идеальной формы.

"Тщательное изучение объектов Оттосдала показало, что описание как "идеально сферические" не соответствует реальности", — утверждается в анализе Хайнриха.

На самом деле объекты представляют много форм и размеров и в основном асимметричны. Они просто являются старыми добрыми конкрециями – это шаровидный минеральный агрегат.

Некоторые из объектов имеют серии борозд, которые по словам экспертов, являются всего лишь слоями осадочной породы, в которых образовались объекты. К примеру, сферы в мелкозернистых слоях росли медленнее, оставляя кольца, похожие на выгравированные.

Все это, конечно, не мешает появляться туманным утверждениям о том, что объекты могут быть "как-то связаны" с Япетом, луной Сатурна, у которой случайно есть похожий хребет вокруг экватора. Или что они "так тщательно сбалансированы, что для их создания были нужны условия невесомости".

Сокровища Кимбайя

Украшения Кимбайя в форме рыб Фото: Wiki Commons

"Сокровища Кимбайя" — это набор золотых украшений, созданных культурой Кимбайя, достигшей своего расцвета на территории современной Колумбии между 500 г. до н. э. и 600 г. н. э. Коллекция включает в себя 135 артефактов, среди которых содержатся подвески, статуи человека и животных, причем несколько объектов якобы были связаны с "древними летательными аппаратами инопланетян".

Любители теорий заговоров утверждают, что анатомия некоторых фигурок птиц или рыб "не сходится": они якобы похожи на современные самолеты. Значит, древние люди должны были подняться в небо задолго до братьев Монгольфьер, и конечно же, это удалось сделать с помощью инопланетян.

В 1994 году двое немцев даже построили самолеты на основе артефактов, правда, существенно изменив чертежи. Даже быстрое сравнение показывает, что модели гораздо более аэродинамичны, чем оригиналы.

Хрустальные черепа

Хрустальные черепа начали появляться повсюду в конце 1800-х годов Фото: Mistervlad

Коллекция кварцевых кристаллов вырезана в форме человеческих черепов, которые предположительно относятся к колумбовой эпохе Мезоамерики. Это еще одна любимая тема для различных теорий заговоров.

Хрустальные черепа начали появляться повсюду в конце 1800-х годов, и кураторы музеев, падкие на экзотические редкости, покупали их. Но ни один из черепов не был найден в рамках официальных археологических раскопок, и их история не была подтверждена.

Возможно, самый известный — хрустальный "Череп судьбы". Анна Митчелл-Хеджес, приемная дочь британского искателя приключений Фредерика Артура Митчелл-Хеджеса, утверждала, что нашла его при исследовании руин храма в Белизе со своим отцом в 1924 году. По ее словам, черепа слишком искусно изготовлены для цивилизации ацтеков или майя, поэтому могут иметь внеземное происхождение.

Антрополог Смитсоновского института Джейн Макларен Уолш исследовала "череп судьбы" в 2007 году и пришла к заключению, что технология, использованная при создании черепа, "явно принадлежит 20 веку" (то есть, относится к высокоскоростным алмазным роторным инструментам).

Уолш также проследила происхождение многих хрустальных черепов до француза по имени Эжен Бобан, который, будучи экспертом по мексиканской археологии, смог представить эти объекты публике как подлинные артефакты. Тем не менее, остается неясным, кто же сделал сами черепа. Но как бы там ни было, инопланетяне не имеют никакого отношения к их изготовлению.

Пришельцы из Конгресса

Тела инопланетян, якобы найденные в Перу в 2017 году

Чтобы вы не думали, что фонтан фальшивых артефактов иссяк, вот современный пример — и, пожалуй, один из самых смелых.

На короткое время в сентябре 2023 года Конгресс Мексики стал выставочным залом: уфолог представил публике якобы окаменелые останки пришельцев.

Мексиканский журналист Хайме Мауссан представил два крошечных, высушенных тела, которые, по его словам, были найдены в отдаленной части Перу в 2017 году, причем их возраст примерно 1 000 лет.

С продолговатыми головами, трехпалыми руками и удивительно человекоподобной формой, эти тела напоминали классических серых пришельцев, часто встречающихся в сообщениях о внеземных контактах.

Как и в каждом из предыдущих обманов, научное сообщество высмеяло происходящее. В конце концов, Мауссан и ранее делал подобные заявления, но тела инопланетян оказывались "недавно изготовленными куклами, которые были покрыты смесью бумаги и синтетического клея для имитации наличия кожи".

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