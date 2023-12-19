В історії пошуків інопланетного життя не раз траплялися смішні казуси. Фокус вирішив зібрати найвідоміші та найбезглуздіші випадки з артефактами, які залишили на Землі "прибульці".

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Схоже, ми переживаємо щось на кшталт ренесансу в галузі дослідження інопланетних явищ. Суспільний інтерес до об'єктів позаземного походження різко зріс улітку, коли ексспівробітники американської розвідки свідчили перед Конгресом, що керівництво США нібито приховує частини космічного апарата позаземного походження.

Попри всю таємничість моменту, це всього лише черговий сплеск у віковій історії пошуку позаземних артефактів і самих інопланетян. Поки що жоден із цих "артефактів" не витримав ретельного аналізу, і не ясно, чи приховує Пентагон шокову правду.

Але є довгий список захопливих (і явно підроблених) об'єктів, які люди сприйняли за щось інопланетне.

Артефакт із Косо

Артефакт із Косо — це всього лише свічка запалювання Champion 1920-х років Фото: Wiki Commons

1961 року троє власників магазину з продажу виробів із каменю вирушили на пошуки жеодів — це геологічне утворення, що має форму сфери, яка заповнена кристалами. Коли підприємці принесли свій улов назад у магазин, вони виявили щось незбагненне: у центрі одного з жеодів вони побачили круглий шматок того, що здавалося білою порцеляною навколо металевого стрижня.

Друзі були розгублені. Об'єкт здавався зробленим людиною, але один із тих, хто виявив артефакт, стверджував, що розмовляв із геологом, який сказав, що навколишня порода повинна була формуватися 500 000 років. Однак, як зазначено в аналізі засновника Pacific Northwest Skeptics П'єра Стромберга та геолога Луїзіанського університету Пола Гайнріха, "про початкові геологічні перевірки відомо дуже мало".

Після десятиліть досліджень Стромберг і Гайнріх закрили справу за допомогою несподіваної групи експертів — колекціонерів свічок запалювання з Америки. Кілька членів спільноти підтвердили, що так званий артефакт із Косо — це всього лише свічка запалювання Champion 1920-х років, можливо, її використовували в гірничодобувній промисловості 20-го століття. Проте артефакт, як і раніше, регулярно з'являється в списках "позаземних об'єктів" як доказ інопланетного життя.

Сфери з Клерксдорпа

"Позаземні артефакти" — це старі-добрі конкреції: кулясті мінеральні агрегати Фото: сферы

Схожі на знахідку в Косо, кілька кам'яних куль, також відомих як об'єкти Оттосдалу, було виявлено в геологічних відкладеннях віком 3 мільярди років в Оттосдалі, Південна Африка, неподалік від Клерксдорпа. У статті 1979 року в National Enquirer їх було описано як кулі "настільки ідеальної форми, що здається, ніби їх відлила людина", і відтоді креаціоністи та прихильники теорії стародавніх візитів інопланетян на Землю трактують їх як штучні продукти розвиненої цивілізації.

Але навіть назва цих об'єктів виявилася неправильною, бо, згідно з дослідженням, "кулі з Клерксдорпа" далеко не ідеальної форми.

"Ретельне вивчення об'єктів Оттосдала показало, що опис як "ідеально сферичні" не відповідає реальності", — стверджується в аналізі Гайнріха.

Насправді об'єкти мають багато форм і розмірів і здебільшого асиметричні. Вони просто є старими добрими конкреціями — це кулястий мінеральний агрегат.

Деякі з об'єктів мають серії борозен, які, за словами експертів, є всього лише шарами осадової породи, в яких утворилися об'єкти. Приміром, сфери в дрібнозернистих шарах росли повільніше, залишаючи кільця, схожі на вигравірувані.

Усе це, звичайно, не заважає з'являтися туманним твердженням про те, що об'єкти можуть бути "якось пов'язані" з Япетом, місяцем Сатурна, у якого випадково є схожий хребет навколо екватора. Або що вони "так ретельно збалансовані, що для їх створення були потрібні умови невагомості".

Скарби Кімбайя

Прикраси Кімбайя у формі риб Фото: Wiki Commons

"Скарби Кімбайя" — це набір золотих прикрас, створених культурою Кімбайя, що досягла свого розквіту на території сучасної Колумбії між 500 р. до н.е. і 600 р. н.е. Колекція містить 135 артефактів, серед яких містяться підвіски, статуї людини й тварин, причому кілька об'єктів нібито були пов'язані з "стародавніми літальними апаратами інопланетян".

Любителі теорій змов стверджують, що анатомія деяких фігурок птахів або риб "не сходиться": вони нібито схожі на сучасні літаки. Отже, стародавні люди мали піднятися в небо задовго до братів Монгольф'єрів, і звісно ж, це вдалося зробити за допомогою інопланетян.

У 1994 році двоє німців навіть побудували літаки на основі артефактів, щоправда, істотно змінивши креслення. Навіть швидке порівняння показує, що моделі набагато більш аеродинамічні, ніж оригінали.

Кришталеві черепи

Кришталеві черепи почали з'являтися всюди наприкінці 1800-х років Фото: хрустальный череп

Колекція кварцових кристалів вирізана у формі людських черепів, які, ймовірно, належать до колумбової епохи Мезоамерики. Це ще одна улюблена тема для різних теорій змов.

Кришталеві черепи почали з'являтися всюди наприкінці 1800-х років, і куратори музеїв, ласі до екзотичних рідкісних речей, купували їх. Але жоден із черепів не був знайдений у рамках офіційних археологічних розкопок, і їхня історія не була підтверджена.

Можливо, найвідоміший — кришталевий "Череп долі". Анна Мітчелл-Геджес, прийомна донька британського шукача пригод Фредеріка Артура Мітчелл-Геджеса, стверджувала, що знайшла його під час дослідження руїн храму в Белізі зі своїм батьком 1924 року. За її словами, черепи надто майстерно виготовлені для цивілізації ацтеків або майя, тому можуть мати позаземне походження.

Антрополог Смітсонівського інституту Джейн Макларен Волш досліджувала "череп долі" 2007 року і дійшла висновку, що технологія, використана при створенні черепа, "явно належить 20 століттю" (тобто, відноситься до високошвидкісних алмазних роторних інструментів).

Волш також простежила походження багатьох кришталевих черепів до француза на ім'я Ежен Бобан, який, будучи експертом з мексиканської археології, зміг представити ці об'єкти публіці як справжні артефакти. Проте, залишається неясним, хто ж зробив самі черепи. Але хай там як, інопланетяни не мають жодного стосунку до їх виготовлення.

Прибульці з Конгресу

Тіла інопланетян, нібито знайдені в Перу 2017 року

Щоб ви не думали, що фонтан фальшивих артефактів вичерпався, ось сучасний приклад — і, мабуть, один із найсміливіших.

На короткий час у вересні 2023 року Конгрес Мексики став виставковим залом: уфолог представив публіці нібито скам'янілі останки прибульців.

Мексиканський журналіст Хайме Мауссан представив два крихітних, висушених тіла, які, за його словами, були знайдені у віддаленій частині Перу 2017 року, причому їхній вік приблизно 1 000 років.

З довгастими головами, трипалими руками та напрочуд людиноподібною формою, ці тіла нагадували класичних сірих прибульців, які часто зустрічаються в повідомленнях про позаземні контакти.

Як і в кожному з попередніх обманів, наукова спільнота висміяла те, що відбувається. Зрештою, Мауссан і раніше робив подібні заяви, але тіла інопланетян виявлялися "нещодавно виготовленими ляльками, які були вкриті сумішшю паперу і синтетичного клею для імітації наявності шкіри".

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