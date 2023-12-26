Найти родственников до 6-й степени родства: ученые разработали новый метод генетического анализа

Ученые разработали новый метод генетического анализа, который позволяет выявить родственников вплоть до шестой степени родства. Этот способ уже раскрыл интересные тайны мобильности людей в древности.

Ученые из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге (Германия) и Гарвардского университета (США) разработали новый метод генетического анализа, который позволяет выявить родственные связи между доисторическими и историческими лицами вплоть до шестой степени родства. Это значительный скачок по сравнению с предыдущими методами, которые позволяли проследить родственные связи только до третьей степени, пишет Arkeonews.

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Когда два человека являются биологически родственными, они разделяют длинные участки ДНК, унаследованные от их общих предков. Эти общие генетические участки называются сегментами "идентичности по происхождению" (IBD). Современные сервисы ДНК-тестирования обнаруживают эти сегменты для идентификации биологических родственников в своих базах данных, как правило, до третьей степени родства.

Недавнее исследование представило мощный инструмент под названием "ancIBD", что позволяет исследователям извлекать сегменты IBD из геномов людей, которые жили сотни, тысячи или даже десятки тысяч лет назад. Проблема заключалась в ухудшении качества древних геномов, что требовало инновационного подхода к заполнению пробелов с помощью современных референтных панелей ДНК.

Этот прогресс революционизирует анализ древних данных ДНК. По словам Илея Хуанга, исследователя из Института Макса Планка, "благодаря точному измерению участков общего генома мы теперь можем обнаруживать пары родственников до шестой степени родства и в древних геномах, тогда как предыдущие методы были ограничены выявлением родственников только до третьей степени родства".

Применив этот инструмент к набору данных из 4 248 древних геномов со всей Евразии, охватывающих последние 50 000 лет, исследователи обнаружили сотни ранее неизвестных пар родственников. Фото: Ringbauer & Huang et al., Nature Genetics (2023)

Применив этот инструмент к набору данных из 4 248 древних геномов со всей Евразии, охватывающих последние 50 000 лет, исследователи обнаружили сотни ранее неизвестных пар родственников. В некоторых захватывающих случаях обнаружены родственники, похороненные на значительном расстоянии друг от друга, что проливает свет на мобильность древних людей.

Например, исследование выявило родственников пятой степени родства, двух кочевников раннего бронзового века из Центральной Азии, похороненных на расстоянии примерно 1500 километров друг от друга, что свидетельствует о значительных путешествиях в течение их жизни.

Инструмент также позволил исследователям с беспрецедентной точностью изучать более отдаленных родственников, выявляя связи между древними культурами. Гаральд Рингбауэр, ведущий исследователь, отмечает: "Мы нашли захватывающие связи между древними культурами, продемонстрировав тесные взаимоотношения на огромных пространствах всего за несколько сотен лет".

Исследование раскрыло подробности о массивном потоке генов из евразийских степей около 5 000 лет назад. В частности, первые европейцы со степным происхождением, связанные с культурой шнуровой керамики, имели общие длинные сегменты IBD со скотоводами ямной культуры из Понтийско-Каспийской степи. Это указывает на генетическое узкое место и биологическую связь между этими группами в течение последних нескольких сотен лет.

Кроме того, исследование выявило повышенный обмен длинными сегментами IBD между представителями культуры шнуровой керамики и восточноевропейскими людьми, связанными с культурой шарообразных амфор из Польши и Украины. Это свидетельствует о значительном демографическом влиянии лиц, связанных с контекстом GAC, на генетические примеси, которые привели к возникновению различных групп шнуровой керамики.

Поскольку сфера исследования древней ДНК стремительно развивается, этот прорыв осветит жизнь наших предков, предлагая понимание как индивидуальных жизненных историй, так и масштабных культурно-исторических событий.

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