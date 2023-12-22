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Технологии и наука

Затерянная ветвь эволюции: ученые до сих пор ищут ответ, кому принадлежат останки из Нешер Рамла (фото)

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Фото: Wikimedia Commons | Несколько лет назад в Израиле обнаружили окаменелые части черепа, которые имеют как архаичные человеческие черты, так и черты неандертальцев

Несколько лет назад в Израиле обнаружили окаменелые части черепа, которые имеют как архаичные человеческие черты, так и черты неандертальцев. Ученые до сих пор не могут достичь согласия и решить, принадлежат ли окаменелости неизвестному виду человека.

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В 2021 году команда международных исследователей сделала открытие на археологическом участке Нешер Рамла, расположенном между Тель-Авивом и Иерусалимом в Израиле. Интерес исследователей вызвали два особых фрагмента черепа, которые подняли вопрос о ранее неизвестной популяции древних гомининов, пишет IFLScience.

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Фрагменты, правая теменная кость и почти полная нижняя челюсть, не похожи на все, что встречалось ранее. Исследователи во главе с Израилем Гершковицем и Йоси Зайднером предположили, что эти останки принадлежали к поздней популяции Homo, которая жила 140 000-120 000 лет назад.

Уникальность окаменелостей из Нешер Рамла заключается в сочетании неандертальских и архаичных человеческих черт. Теменная кость демонстрирует "архаичные" черты, отличные от ранних и недавних Homo sapiens, а челюстная кость — смесь архаичных и неандертальских характеристик. Такая гибридная природа позволяет предположить, что этот вид может быть недостающим звеном, представляющим одного из последних общих предков неандертальцев и людей.

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Приблизительная реконструкция черепа

Особенностью этих окаменелостей является открытие того, что они имели долгую и динамичную историю взаимодействия с Homo sapiens. Благодаря генетическому и культурному обмену эти популяции оставили неизгладимый след друг на друге. Археологические находки из этого места указывают на важный перекресток между Африкой и Евразией, что добавляет веса важности этому открытию.

Не все убеждены в революционности находки. Палеоантрополог Джон Хокс предлагает альтернативные объяснения, предполагая, что окаменелости могут быть связаны с денисовцами, еще одной архаичной популяцией гоминидов. Хокс подчеркивает необходимость быть осторожным, признавая сложность интерпретации данных из временного промежутка в 400 000 лет.

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На сегодня истинная природа окаменелостей остается неизвестной и дебаты среди экспертов продолжаются. Будущие исследования будут играть решающую роль в разгадке этой загадки, проливая больше света на сложное полотно человеческой эволюции.

Независимо от того, представляет ли человек из Нешер Рамла новую популяцию или является еще одним кусочком в головоломке нашего сложного происхождения, его история, несомненно, является увлекательной главой в поисках знаний о нашей общей истории человечества.

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