В Турции нашли 8500-летний череп со следами трепанации: чем уникальна эта находка (фото)

В Турции археологи обнаружили древний череп со следами трепанации. Несмотря на то, что похожие находки уже были, это открытие выделяется среди других.

В древнем городе Чатал-Гьоюк, расположенном в центральной Турции, возраст которого достигает 9 000 лет, археологи сделали открытие, проливающее свет на ранние медицинские практики. Этот протогород, существовавший еще до месопотамских цивилизаций, был оживленным мегаполисом, где в течение почти двух тысячелетий непрерывно проживало до 8 000 человек, пишет Arkeonews.

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Во время недавних раскопок исследователи раскопали могилу с семью захоронениями. Их внимание привлекла особая находка — отверстие диаметром 2,5 сантиметра, просверленное в черепе молодого мужчины. Эта необычная находка является первым четким доказательством трепанации в Чатал-Гьоюк, процедуры, предполагающей удаление куска кости из черепа.

Доцент Али Умут Тюркджан, руководитель раскопок, отметил уникальность этого археологического объекта, охватывающего 16 исторических периодов. Команда сосредоточила свои усилия на новом участке, обнаружив большое здание с пятью комнатами. В одном из домов они обнаружили захоронение с особым черепом.

Профессор Хандан Устюндаг из Университета Анадолу, входящий в исследовательскую группу, рассказал о деталях находки. На черепе молодого мужчины был круглый разрез, указывающий на преднамеренное удаление круглого куска кости. Многочисленные следы свидетельствуют о том, что во время этой древней хирургической процедуры задели кожу головы.

На черепе молодого человека был круглый разрез, что указывает на намеренное удаление круглого куска кости Фото: АА

Устюндаг считает, что эта трепанация проводилась с терапевтической целью, возможно, для решения таких проблем, как головная боль, кровоизлияние в мозг или последствия травмы головы. Человек не пережил операцию, поскольку в костной ткани не обнаружили следов заживления. Трепанацию, похоже, провели, когда человек был либо на грани смерти, либо уже умер.

Размер отверстия в черепе отличает эту находку от других находок той же эпохи. Эта находка, датируемая 8500 годами, свидетельствует о ранних попытках людей лечить болезни, облегчать боль и предотвращать смерти в своей общине.

Профессор Устюндаг отметил, что хотя примеры трепанации были найдены и в других анатолийских раскопках, находка из Чатал-Гьоюк является одной из старейших и выделяется размером отверстия. Этот фрагмент истории медицины бросает вызов нашему пониманию древних обществ, демонстрируя их изобретательность и решительность в противостоянии вызовам здоровью.

Значение этой находки выходит за пределы археологии, предлагая заглянуть в медицинские практики наших далеких предков. Хотя полная информация об исследовании еще не опубликована, это открытие в Чатал-Гьоюк добавляет новую главу истории развития ранних человеческих обществ.

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