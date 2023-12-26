Культ древней богини: в Помпеях нашли статуэтки, отличающиеся от других (фото)

В Помпеях исследователи нашли 13 статуэток, связанных с поклонением греческой богине Кибеле. Артефакты обнаружили вблизи "Дома Леды и Лебедя", известного своей фреской.

Во время недавних раскопок возле знаменитого "Дома Леды и Лебедя" в Помпеях археологи обнаружили 13 глиняных фигурок, которые проливают свет на древние религиозные практики более 2 000 лет назад. Эти статуэтки, высотой около 15 сантиметров, связаны с поклонением богине Кибеле, пишет Arkeonews.

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Богиня Кибела, ассоциировавшаяся с плодородием и природой, вплетена в историю любви со смертным, по имени Аттис. Аттис, красивый юноша из Фригии, влюбился в одну из жриц Кибелы, отступив от своей преданности богине.

Некоторые из статуэток изображали человеческие фигуры, другие — куриную голову и сосновую шишку Фото: Pompeiisites

Кибела, разгневанная изменой Аттиса наслала на него безумие. В момент сильных страданий Аттис кастрировал себя и в конце концов нашел свою смерть.

После смерти он превратился в сосну. После этого Кибела попросила Зевса разрешения подарить Аттису бессмертие. Так Аттис стал символом, ассоциирующимся с Кибелой, олицетворяя жизнь после смерти и воплощая цикличность бытия — рождение, потерю и возрождение.

Некоторые из статуэток изображали человеческие фигуры, другие — куриную голову и сосновую шишку. Поражает то, что эти статуэтки имеют сходство с фигурками, которые обычно можно увидеть в рождественских вертепах.

Эксперты считают, что расположение этих фигурок намекает на их причастность к древнему ритуалу. Их нашли вблизи "Дома Леды и Лебедя", известного своей фреской, обнаруженной в 2019 году, изображающей греческий миф.

Открытие этих глиняных фигурок добавляет еще один слой к богатому нарративу о Помпеях, раскрывая тайны древних религиозных практик.

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