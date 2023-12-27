Не просто милая особенность: откуда берутся веснушки и о чем они нас предупреждают

Многим из нас веснушки кажутся обыденной отличительной чертой некоторых людей, но наука утверждает, что они сигнализируют об особом состоянии кожи, в следствии чего они и появляются.

Веснушки, эти маленькие очаровательные пятнышки, усеивающие лица многих людей — не просто признак красоты, это результат сложного взаимодействия генетики и воздействия солнца на нашу кожу. Ученые рассказали, что такое веснушки, почему они появляются и что их наличие означает для здоровья нашей кожи и ухода за ней, пишет Fox News.

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Веснушки — это крошечные пигментные пятна на коже, по-научному называемые эфелидами, которые более выражены у людей со светлой кожей. Они появляются в результате сочетания генетической предрасположенности и воздействия солнца. Солнечный свет стимулирует выработку меланина, пигмента, окрашивающего кожу, что приводит к появлению веснушек. Примечательно, что ген под названием MC1R играет решающую роль в определении цвета кожи и волос, и его вариации могут сделать некоторых людей более склонными к появлению веснушек.

Веснушки обычно начинают появляться в детстве, примерно в два года, и могут стать более выраженными с возрастом, особенно после пребывания на солнце. Хотя они являются естественным и часто безобидным признаком, напоминающим о чувствительности нашей кожи к солнечному свету, их наличие — признак того, что у их обладателей кожа может быть более уязвима к ультрафиолетовым лучам. Людям с веснушками, особенно со светлой кожей, рекомендуется тщательно соблюдать правила защиты от солнца, включая использование солнцезащитных кремов широкого спектра действия, защитной одежды и ограничение пребывания на солнце в часы пик.

Регулярные осмотры кожи важны для всех, но особенно они важны для людей со светлой кожей и веснушками, чтобы отслеживать любые потенциальные проблемы, включая рак кожи. Изменения в размере, форме или цвете веснушек должны стать поводом для консультации с сертифицированным дерматологом. Хотя сами по себе веснушки не являются прямым фактором риска развития заболеваний кожи или рака, они сигнализируют о том, что тип кожи может быть более восприимчив к ультрафиолетовому излучению. Сохранение здоровья кожи — это не только косметическая забота, но и важный аспект общего состояния организма, что лишь подчеркивает важность защиты от солнца и регулярных дерматологических осмотров.

Ранее Фокус показывал пример, на котором видно, что происходит с кожей, если ее не защищать от солнечных лучей. Неправильная защита от солнца или ее отсутствие может привести к повышенному риску рака кожи, ее обесцвечиванию, включая пигментные пятна, гиперпигментации, веснушкам и морщинам.

А также Фокус рассказывал о том, на что следует обратить внимание при самодиагностике заболеваний кожи. Рак кожи это скрытый смертельно опасный недуг, умеющем появляться на любом участке человеческого тела, от неприметных подошв ног до потайных углублений под ногтями.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.