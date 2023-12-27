Будущая колония на Марсе: новая технология позволит людям жить и дышать на Красной планете

Ученые разработали революционный процесс, который создает энергию с помощью света, что позволит людям жить и дышать на других мирах Солнечной системы.

Группа ученых из Великобритании, Германии и США разработали способ имитировать фотосинтез без растений, что может позволить выжить людям на Марсе, пишет ScienceFocus.

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Созданный учеными процесс состоит в сборе солнечной энергии и ее сохранении в химических связях, как в аккумуляторе. Эту энергию можно преобразовать в другие жизненно важные продукты, такие как топливо и воздух для дыхания. То есть, этот процесс похож на фотосинтез, с помощью которого растения улавливают солнечный свет и преобразовывают его в полезные химические вещества.

По словам Катарины Бринкерт из Уорикского университета, Великобритания, такой процесс преобразования энергии будет хорошим дополнением для систем жизнеобеспечения будущих баз на Марсе. Ученые считают, что их технология позволит людям жить и дышать на Красной планете.

Основным источником энергии на Марсе, да и на других мирах Солнечной системы является свет Солнца. Поэтому ученые предлагают использовать полупроводники, которые могут поглощать свет так же, как это делает пигмент в листьях растений под названием хлорофилл. Те же солнечные панели представляют собой собрание полупроводников.

Группа ученых из Великобритании, Германии и США разработали способ имитировать фотосинтез без растений, что может позволить выжить людям на Марсе Фото: The Conversation

После того, как получен солнечный свет, его энергию можно преобразовать напрямую для расщепления таких соединений, как вода, на кислород и водород. Кислородом можно дышать, а водород можно использовать для создания топлива для космических кораблей.

Ученые говорят, что для реализации этого процесса не нужна большая инфраструктура и даже электричество, ведь оно будет создаваться внутри установки. Кроме этого во время процесса преобразования света можно создавать и другие молекулы, в зависимости от того, какой полупроводник будет использоваться.

С помощью такой технологии, как считают ученые можно даже преобразовать углекислый газ в атмосфере Марса в атмосфере в "солнечное топливо". На Марсе 96% атмосферы состоит из углекислого газа.

Этот революционный процесс преобразования энергии ученые хотят проверить во время эксперимента в конце 2024 года или в 2025 году. Специальная установка будет отправлена на борту ракеты-носителя к границе космоса (высота примерно 100 км), а затем вернется обратно на Земле через короткое время.

Как уже писал Фокус, телескоп Хаббл запечатлел уникальную встречу галактик, но на самом деле это обманчивый снимок.

Также Фокус писал о том, что камера космического аппарата MRO сделала интересный снимок поверхности Марса. Орбитальный аппарат продолжает раскрывать тайны марсианской геологии.

Напоминаем, что в этом году астрономы сделали несколько важных открытий, которые касаются миров вне Солнечной системы. О самых интересных из них Фокус уже писал.