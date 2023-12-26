Не из нашего мира. Гигантское зеркало и планета с хвостом: неожиданные открытия планет 2023 года

В этом году астрономы сделали несколько действительно потрясающих открытий, которые касаются миров вне Солнечной системы.

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В 2023 году астрономы провели более тщательные исследования уже известных планет, а также обнаружили ранее неизвестные миры. Издание Space представляет самые знаменательные открытия, касающиеся экзопланет, сделанные в этом году.

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Телескоп Уэбб обнаружил тяжелые элементы в атмосфере далекого газового гиганта

С помощью космической обсерватории астрономы обнаружили необычный химический состав в атмосфере газового гиганта под названием HD149026b, расположенного на расстоянии 257 световых лет от нас. Ученые нашли там такие тяжелые химические элементы, как углерод и кислород.

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Это было неожиданное открытие для ученых, ведь в атмосфере газовых гигантов в Солнечной системе, Юпитера и Сатурна, находятся в основном только водород и гелий. Это отрытые перевернуло с ног на голову основную теорию о том, что, чем больше планета, тем меньше тяжелых химических элементов имеется в ее атмосфере. Подробнее об этом уже писал Фокус.

Мир с самым продолжительным годом среди известных экзопланет

С помощью космического телескопа TESS ученые обнаружили новую экзопланету под названием TOI-4600c, которая является газовым гигантом и расположена на расстоянии 815 световых лет от Земли.

Большинство обнаруженных экзопланет вращаются очень близко к своей звезде и соответственно год там очень короткий. Но эта планета совершает полный оборот вокруг своей звезды за почти 483 дня. Таким образом на этой планете самая длительная продолжительность года среди всех известных миров вне Солнечной системы. К тому же планета TOI-4600c оказалось одной из самых холодных — температура там составляет минус 78 градусов Цельсия. Подробнее об этом уже писал Фокус.

Обнаружена слишком огромная планета для своей маленькой звезды

Обнаружена слишком огромная планета для своей маленькой звезды Фото: space.com

В ходе исследования, которое бросило вызов представлениям ученых о том, как формируются планеты, было обнаружено, что массивная экзопланета под названием LHS 3154b, которая в 13 раз массивнее Земли, вращается вокруг очень маленькой звезды. Планета находится на расстоянии 51 световой год от нас.

По размерам планета напоминает Нептун, но масса ее родной звезды в 9 раз меньше массы Солнца. Соотношение массы между этим миром и его звездой в 100 раз превышает соотношение масс Земли и Солнца. Подробнее об этом уже писал Фокус.

Мини-Нептун, который отличается от всего, что есть в Солнечной системе

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы провели новое наблюдение за планетой Gliese 1214b. Оказалось, что атмосфера этой планеты, расположенной в 40 световых годах от нас, очень плотная, густая, и состоит из водяного пара. Подробнее об этом уже писал Фокус.

Сравнение размеров Земли (слева), планеты Gliese 1214b и Нептуна (справа) Фото: space.com

Но эта планета вращается очень близко к своей звезде, поэтому маловероятно, что на ее поверхности будут находиться океаны из жидкой воды.

Мини-Нептуны, то есть планеты меньше Нептуна, но больше Земли, как ни странно, отсутствуют в Солнечной системе.

Планета — гигантское космическое зеркало

Астрономы в этом году обнаружили экзопланету под названием LTT9779b, которая отражает 80% света, который приходит от ее родной звезды. Для сравнения, Земля отражает 30% солнечного света.

Очень горячая планета, расположенная в 264 световых годах от Земли, имеет уникальную отражающую способностью из-за высокого содержания металлов в ее атмосфере.

Поскольку LTT9779b в 5 раз больше Земли, то она получила прозвище "Самое большое космическое зеркало из всех известных".

Планета с гигантским хвостом

Астрономы провели наблюдение за планетой HAT-P-32b, расположенной в 950 световых годах от нас, и выяснили, что она стремительно теряет свою атмосферу Фото: space.com

Астрономы провели наблюдение за планетой HAT-P-32b, расположенной в 950 световых годах от нас, и выяснили, что она стремительно теряет свою атмосферу из-за чрезвычайной близости к своей родной звезде. Таким образом газовый гигант имеет "хвост" из гелия, который вылетает из планеты под влиянием сильнейшего излучения звезды.

Хотя планета HAT-P-32b в 2 раза больше Юпитера, ее масса составляет всего 68% массы самой большой планеты Солнечной системы. Подробнее об этом уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Хаббл запечатлел странные темные пятна в кольцах Сатурна.