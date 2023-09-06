Ученые обнаружили гигантскую планету с "хвостом": он в 53 раза больше самой планеты (фото)

Астрономы нашли одну из самых больших планетарных структур, которые видели за пределами Солнечной системы.

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Экзопланета, расположенная на расстоянии в 950 световых лет от нас, теряет свою атмосферу, что привело к созданию газового "хвоста", улетающего от планеты. Его длина в 53 раза больше размера самой планеты и это одна из крупнейших планетарных структур, которую когда-либо наблюдали за пределами нашей звездной системы, пишет Space.

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Экзопланета HAT-P-32b была впервые обнаружена еще 12 лет назад, но только недавно ученые представили результаты тщательного исследования этой планеты в журнале Science Advances. Эта планета, которую классифицируют, как "горячий Юпитер", вращается вокруг звезды, по размерам похожей на Солнце, но имеющей немного большую температуру.

Экзопланета HAT-P-32b примерно в 2 раза больше Юпитера, но ее масса составляет только 68% от массы "нашего" газового гиганта. Планета находится очень близко к своей звезде, на расстоянии в примерно 5 млн км, а это в 30 раз ближе, чем находится Земля от Солнца. Год здесь длится всего 2,2 земных дня, а учитывая такое близкое расположение планеты к звезде, она имеет огромную температуру, а излучение звезды "испаряет" ее атмосферу.

Экзопланета, расположенная на расстоянии в 950 световых лет от нас, теряет свою атмосферу, что привело к созданию газового "хвоста", улетающего от планеты. Моделирование Фото: space.com

Как показало исследование, в результате уничтожения атмосферы в космос улетает огромный поток гелия. То есть эта планета обладает гигантским газовым "хвостом", который примерно в 53 раза больше размера самой планеты.

Ученые рассчитали скорость исчезновения атмосферы экзопланеты HAT-P-32b и пришли к выводу, что она полностью ее потеряет примерно через 40 млрд лет. Но самом деле планета не сможет существовать так долго. Дело в том, что звезда F-типа, вокруг которой вращается планета, может прожить только от 2 до 4 млрд лет. Когда в ее ядре закончится термоядерный синтез для поддержания ее жизни, она увеличиться в размерах примерно в 100 раз и станет красным гигантом. Скорее всего планета HAT-P-32b в результате такого расширения исчезнет.

В результате уничтожения атмосферы в космос улетает огромный поток гелия. То есть эта планета обладает гигантским газовым "хвостом", который примерно в 53 раза больше размера самой планеты. Моделирование Фото: space.com

Как уже писал Фокус такая же судьба ждет и наше Солнце и ученые рассказали, может ли наша звезда после смерти превратиться в черную дыру.

Исследование этой планеты очень важно для астрономов, ведь они хотят больше узнать о том, как "горячие Юпитеры" теряют свои атмосферы и соответственно массу. Это важно еще и для общего понимания эволюции планет.

Сейчас ученые находят близко возле других звезд в основном огромные планеты, которые намного больше Юпитера, или же небольшие планеты, немного больше Земли. Но очень мало было обнаружено планет среднего размера, которые называют "горячими Нептунами", потому как по размеру они похожи на ледяной гигант в Солнечной системе.

Ученые считают, что это можно объяснить тем, что расположенные близко к своим звездам планеты теряют из-за излучения свои атмосферы и уменьшаются в размерах.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили новую экзопланету, которая уменьшилась в размерах, но до сих пор не совсем понятно, почему это произошло. Эта планета как раз похожа по размерам на Нептун.

Также Фокус писал о том, что обнаружить внеземную жизнь на экзопланетах, как показало новое исследование, может самый мощный телескоп NASA.