Учені виявили гігантську планету з "хвостом": він у 53 рази більший за саму планету (фото)

Астрономи знайшли одну з найбільших планетарних структур, які бачили за межами Сонячної системи.

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Екзопланета, розташована на відстані в 950 світлових років від нас, втрачає свою атмосферу, що призвело до створення газового "хвоста", який відлітає від планети. Його довжина в 53 рази більша за розмір самої планети і це одна з найбільших планетарних структур, яку коли-небудь спостерігали за межами нашої зоряної системи, пише Space.

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Екзопланета HAT-P-32b була вперше виявлена ще 12 років тому, але тільки нещодавно вчені представили результати ретельного дослідження цієї планети в журналі Science Advances. Ця планета, яку класифікують, як "гарячий Юпітер", обертається навколо зірки, яка за розмірами схожа на Сонце, але має трохи більшу температуру.

Екзопланета HAT-P-32b приблизно в 2 рази більша за Юпітер, але її маса становить лише 68% від маси "нашого" газового гіганта. Планета розташована дуже близько до своєї зірки, на відстані приблизно 5 млн км, а це в 30 разів ближче, ніж знаходиться Земля від Сонця. Рік тут триває лише 2,2 земних дні, а з огляду на таке близьке розташування планети до зірки, вона має величезну температуру, а випромінювання зірки "випаровує" її атмосферу.

Екзопланета, розташована на відстані 950 світлових років від нас, втрачає свою атмосферу, що призвело до створення газового "хвоста", який відлітає від планети. Моделювання Фото: space.com

Як показало дослідження, внаслідок знищення атмосфери в космос відлітає величезний потік гелію. Тобто ця планета має гігантський газовий "хвіст", який приблизно в 53 рази більший за розмір самої планети.

Учені розрахували швидкість зникнення атмосфери екзопланети HAT-P-32b і дійшли висновку, що вона повністю її втратить приблизно через 40 млрд років. Але насправді планета не зможе існувати так довго. Річ у тім, що зірка F-типу, навколо якої обертається планета, може прожити лише від 2 до 4 млрд років. Коли в її ядрі закінчиться термоядерний синтез для підтримання її життя, вона збільшитися в розмірах приблизно в 100 разів і стане червоним гігантом. Найімовірніше, планета HAT-P-32b унаслідок такого розширення зникне.

У результаті знищення атмосфери в космос відлітає величезний потік гелію. Тобто ця планета має гігантський газовий "хвіст", який приблизно в 53 рази більший за розмір самої планети. Моделювання Фото: space.com

Як уже писав Фокус , така ж доля чекає і на наше Сонце, і вчені розповіли, чи може наша зірка після смерті перетворитися на чорну діру.

Дослідження цієї планети дуже важливе для астрономів, адже вони хочуть більше дізнатися про те, як "гарячі Юпітери" втрачають свої атмосфери і відповідно масу. Це важливо ще й для загального розуміння еволюції планет.

Наразі вчені знаходять близько біля інших зірок здебільшого величезні планети, які набагато більші за Юпітер, або ж невеликі планети, трохи більші за Землю. Але дуже мало було виявлено планет середнього розміру, які називають "гарячими Нептунами", бо за розміром вони схожі на крижаний гігант у Сонячній системі.

Вчені вважають, що це можна пояснити тим, що розташовані близько до своїх зірок планети втрачають через випромінювання свої атмосфери та зменшуються в розмірах.

Фокус уже писав про те, що астрономи виявили нову екзопланету, яка зменшилася в розмірах, але досі не зовсім зрозуміло, чому це сталося. Ця планета якраз схожа за розмірами на Нептун.

Також Фокус писав про те, що виявити позаземне життя на екзопланетах, як показало нове дослідження, може найпотужніший телескоп NASA.