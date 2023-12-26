Не з нашого світу. Гігантське дзеркало і планета з хвостом: несподівані відкриття планет 2023 року

Цього року астрономи зробили кілька справді приголомшливих відкриттів, які стосуються світів поза Сонячною системою.

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У 2023 році астрономи провели більш ретельні дослідження вже відомих планет, а також виявили раніше невідомі світи. Видання Space представляє найбільш знаменні відкриття, що стосуються екзопланет, зроблені цього року.

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Телескоп Вебб виявив важкі елементи в атмосфері далекого газового гіганта

За допомогою космічної обсерваторії астрономи виявили незвичайний хімічний склад в атмосфері газового гіганта під назвою HD149026b, розташованого на відстані 257 світлових років від нас. Вчені знайшли там такі важкі хімічні елементи, як вуглець і кисень.

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Це було несподіване відкриття для вчених, адже в атмосфері газових гігантів у Сонячній системі, Юпітера і Сатурна, містяться здебільшого лише водень і гелій. Це відкриття перевернуло з ніг на голову основну теорію про те, що, чим більша планета, тим менше важких хімічних елементів є в її атмосфері. Детальніше про це вже писав Фокус.

Світ із найтривалішим роком серед відомих екзопланет

За допомогою космічного телескопа TESS вчені виявили нову екзопланету під назвою TOI-4600c, яка є газовим гігантом і розташована на відстані 815 світлових років від Землі.

Більшість виявлених екзопланет обертаються дуже близько до своєї зірки і відповідно рік там дуже короткий. Але ця планета робить повний оберт навколо своєї зірки за майже 483 дні. Таким чином на цій планеті найтриваліша тривалість року серед усіх відомих світів поза Сонячною системою. До того ж планета TOI-4600c виявилася однією з найхолодніших — температура там становить мінус 78 градусів Цельсія. Детальніше про це вже писав Фокус.

Виявлено занадто величезну планету для своєї маленької зірки

Виявлено занадто величезну планету для своєї маленької зірки Фото: space.com

Під час дослідження, яке кинуло виклик уявленням учених про те, як формуються планети, було виявлено, що масивна екзопланета під назвою LHS 3154b, яка в 13 разів масивніша за Землю, обертається навколо дуже маленької зірки. Планета розташована на відстані 51 світловий рік від нас.

За розмірами планета нагадує Нептун, але маса її рідної зірки в 9 разів менша за масу Сонця. Співвідношення маси між цим світом і його зіркою в 100 разів перевищує співвідношення мас Землі і Сонця. Детальніше про це вже писав Фокус.

Міні-Нептун, який відрізняється від усього, що є в Сонячній системі

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи провели нове спостереження за планетою Gliese 1214b. Виявилося, що атмосфера цієї планети, розташованої в 40 світлових роках від нас, дуже щільна, густа, і складається з водяної пари. Детальніше про це вже писав Фокус.

Порівняння розмірів Землі (ліворуч), планети Gliese 1214b і Нептуна (праворуч) Фото: space.com

Але ця планета обертається дуже близько до своєї зірки, тому малоймовірно, що на її поверхні будуть океани з рідкої води.

Міні-Нептуни, тобто планети менші за Нептун, але більші за Землю, як не дивно, відсутні в Сонячній системі.

Планета — гігантське космічне дзеркало

Астрономи цього року виявили екзопланету під назвою LTT9779b, яка відбиває 80% світла, що приходить від її рідної зірки. Для порівняння, Земля відбиває 30% сонячного світла.

Дуже гаряча планета, розташована за 264 світлових роки від Землі, має унікальну відбивну здатність через високий вміст металів у її атмосфері.

Оскільки LTT9779b у 5 разів більша за Землю, то вона отримала прізвисько "Найбільше космічне дзеркало з усіх відомих".

Планета з гігантським хвостом

Астрономи провели спостереження за планетою HAT-P-32b, розташованою за 950 світлових років від нас, і з'ясували, що вона стрімко втрачає свою атмосферу Фото: space.com

Астрономи провели спостереження за планетою HAT-P-32b, розташованою за 950 світлових років від нас, і з'ясували, що вона стрімко втрачає свою атмосферу через надзвичайну близькість до своєї рідної зірки. Таким чином газовий гігант має "хвіст" із гелію, який вилітає з планети під впливом найсильнішого випромінювання зірки.

Хоча планета HAT-P-32b у 2 рази більша за Юпітер, її маса становить лише 68% маси найбільшої планети Сонячної системи. Детальніше про це вже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Хаббл зафіксував дивні темні плями в кільцях Сатурна.