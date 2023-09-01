Телескоп NASA виявив новий Юпітер: рік тут один із найдовших серед відомих планет

Космічний телескоп TESS виявив одразу дві нові планети, але одна з них має щонайменше дві відмінні унікальні особливості.

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Щоб виявити екзопланети, тобто планети поза Сонячною системою, космічний телескоп TESS фіксує провали у світлі зірок. Вони з'являються, коли ймовірна планета пролітає на тлі свого господаря. Але цей телескоп не може виявити планети, які мають орбітальний період понад 40 днів. Автори дослідження, опублікованого у виданні Astrophysical Journal Letters, об'єднали дані спостережень обсерваторії за різні періоди, і це дало змогу виявити нову екзопланету з одним із найтриваліших орбітальних періодів. Тобто рік на цій планеті є одним із найтриваліших серед усіх відомих екзопланет, пише Space.

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На сьогоднішній день абсолютним рекордсменом за тривалістю року на планеті є об'єкт, який ще не має назви і навіть не підтверджено факт того, що це планета. Проте, якщо все ж таки це планета, то вона робить повний оберт навколо своєї зірки за 80 тисяч років. Що стосується об'єктів, які отримали статус планети, то найтриваліший рік має Kepler 412b. Ця екзопланета розташована на відстані в 1000 світлових років від Землі і рік тут триває 2 земні роки.

Газові гіганти, виявлені за межами Сонячної системи, які мають розмір Юпітера, або трохи менші за цю планету, або ж навпаки в кілька разів більші, називають або "теплими", або "гарячими Юпітерами". Усе залежить від їхньої температури.

Космічний телескоп TESS виявив одразу дві нові планети, але одна з них має щонайменше дві відмінні унікальні особливості Фото: NASA

Новий "теплий Юпітер" (хоча не такий він уже й теплий) обертається навколо зірки помаранчевого карлика TOI-4600, яка трохи менша за Сонце і має трохи меншу температуру. Ця зірка розташована на відстані у 815 світлових років від нас. Астрономи вважають, що навколо таких зірок можуть обертатися кам'янисті планети придатні для життя.

Нова планета, яка отримала назву TOI-4600c є газовим гігантом і за розміром менша за Юпітер і більше схожа в цьому плані на Сатурн. Ця екзопланета особлива щонайменше з двох причин:

по-перше, рік тут триває майже 483 земних дні, або 16 місяців, а отже це планета з одними з найтриваліших орбітальних періодів серед відомих екзопланет;

по-друге, температура на цій планеті становить мінус 78 градусів Цельсія (ось чому це не зовсім "теплий Юпітер"), а отже TOI-4600c є однією з найхолодніших планет з усіх виявлених телескопом TESS.

Також космічна обсерваторія NASA виявила біля зірки TOI-4600 ще одну планету, яка розташована ближче і рік тут триває майже 83 земні дні. Екзопланета, що отримала назву TOI-4600b, за розмірами більша за Нептун, але менша за Сатурн, хоча все ще вважається "теплим Юпітером". Температура цієї планети становить +77 градусів Цельсія.

За словами вчених, досить рідко можна побачити дві гігантські планети в одній зоряній системі, тим паче, коли обидві розташовані так далеко від своєї зірки.

Фокус уже писав про те, що в "наш" Юпітер врізався невідомий об'єкт і це зняли астрономи-любителі. Передбачається, що це може бути астероїд або комета.

Також Фокус писав про те, що на одній з екзопланет вчені виявили рідкісну хімічну сполуку, яка реагує на температуру навколишнього середовища так само, як термометр.