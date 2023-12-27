Эйнштейн с глазами омара в космосе. Китайский телескоп раскроет секреты черных дыр (фото)

Использование инновационного телескопа может стать прорывом в астрономии, но о его запуске говорят очень мало.

В январе 2024 года, если все пойдет по плану, китайская ракета-носитель серии "Чанчжэн" выведет в космос инновационный рентгеновский телескоп под названием "Эйнштейн". Этот проект реализует Китайская академия наук совестно с Европейским космическим агентством. Считается, что этот телескоп может совершить прорыв в рентгеновской астрономии, но почему-то запуск телескопа с "глазами омара" не получил должной огласки, пишет IFLScience.

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Атмосфера Земли поглощает фотоны высокой энергии, что благоприятно для жизни, но это значит, что исследования космоса в рентгеновских лучах нужно проводить за пределами планеты. Это еще не все проблемы, с которыми столкнулись астрономы, пытаясь исследовать эту часть спектра. Источники рентгеновского излучения гораздо более динамичны, чем источники видимого света или даже радиоволн.

Вдохновленные огромным полем зрения, которое охватывают глаза омаров, физики более 30 лет назад предложили механизм для сканирования огромных участков космоса. И эту технологию удалось внедрить в космических телескопах только недавно.

Первый рентгеновский телескоп с "глазами омара" отправили в космос еще 3 года назад, но он был скорее доказательством работоспособности концепции, чем инструментом, способным проводить серьезные исследования.

Но в следующем году вместе с запуском рентгеновского телескопа "Эйнштейн", который имеет те самые "глаза омара", должен произойти настоящий прорыв в рентгеновской астрономии. Этот телескоп с помощью соответствующей технологии сможет одновременного сканировать 3600 квадратных градусов или 10% неба. А за три 96-минутных витка вокруг Земли он охватит почти все небо.

В январе 2024 года, если все пойдет по плану, китайская ракета-носитель серии "Чанчжэн" выведет в космос инновационный рентгеновский телескоп под названием "Эйнштейн" Фото: ESA

Возможно то, что запуск инновационного телескопа не получил должной огласки, связано с тем, что им управляет Китай. А эта страна не очень любит распространяться о своих научных проектах.

В обмен на предоставление части оборудования и технических консультаций Европейское космическое агентство (ЕКА) получит доступ к 10% данных телескопа. И благодаря этому европейские ученые все же недавно сообщили о запуске всему миру.

Согласно заявлению ЕКА, благодаря своей инновационной конструкции "Эйнштейн" может одновременно наблюдать за большими участками неба. Таким образом, ученые надеются обнаружить новые источники рентгеновского излучения, а также изучить поведение рентгеновского света, исходящего от известных объектов в течение длительных периодов времени.

Ученые надеются, что телескоп "Эйнштейн" улучшит понимание того, насколько распространены черные дыры и как они питаются материей, захваченной их гравитацией.

Захватив рентгеновские лучи, которые были выпущены в первые моменты взрывов сверхновых, телескоп сможет ответить на многие вопросы об этих событиях, которые не только создают черные дыры звездной массы, но и засеивают Вселенную химическими элементами.

Как уже писал Фокус, между США и Китаем началась космическая гонка и полем битвы станут точки Лагранжа.