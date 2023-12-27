История острова У-Тант: почему людям запрещено посещать самый маленький остров Нью-Йорка (фото)

Вблизи Нью-Йорка расположен искусственный остров, созданный во время строительства тоннеля Стейнвей. Хотя на нем нет ничего опасного, однако людям запрещено его посещать.

Остров У-Тант, официальное название которого — остров Бельмонт, расположенный между Манхэттеном и Квинсом, является уникальным клочком земли с интересной историей. В 1890-х годах пианист Уильям Стейнвей инициировал проект тоннеля под Ист-Ривер, и выкопанный грунт от этого проекта постепенно сформировал этот крошечный остров площадью в 0,002023 км², пишет IFLScience.

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Среди зелени на острове У-Тант размещены металлические конструкции, среди которых необычная "арка единства" — решетка из стальных труб, возвышающаяся на высоту более 9 метров над землей Фото: Википедия

Только в начале 1900-х годов, когда Август Бельмонт-младший завершил проект, куча земли официально стала называться островом Бельмонт. Однако в 1977 году он претерпел трансформацию, когда буддистская группа под названием "Медитация мира в Организации Объединенных Наций" взяла его в аренду и переименовала в честь покойного Генерального секретаря ООН У Тана.

Среди зелени на острове У-Тант размещены металлические конструкции, среди которых необычная "арка единства" — решетка из стальных труб, возвышающаяся на высоту более 9 метров над землей. Под ней похоронен сосуд с высказываниями У-Танта о мире и духовности, а также его любимая застежка для галстука.

Эта "живая святыня" стала местом проведения церемоний группы "Медитации мира" до 1990-х годов, когда усиленные меры безопасности вокруг соседнего здания Организации Объединенных Наций ограничили доступ к ней.

Остров У-Тант, официальное название которого — остров Бельмонт, расположен между Манхэттеном и Квинсом Фото: Википедия

Хотя многие люди интересуются островом У-Тант, ограниченный доступ к нему обусловлен не только соображениями безопасности. Этот маленький остров играет решающую роль в поддержании некоторых видов птиц, охраняемых в Нью-Йорке. Удаленное расположение и пышная растительность делают его идеальным местом для гнездования и безопасным убежищем для птиц во время долгих путешествий.

Перелетные птицы, такие как бакланы, часто посещают остров. Благодаря природоохранным усилиям правительства штата Нью-Йорк, популяция бакланов удвоилась с 2000 по 2011 год. Из-за того, что остров признан экологическим комплексом, он закрыт для посещения людьми.

По сути, остров У-Тант — это гораздо больше, чем просто клочок земли; это динамичная экосистема с богатой историей и удивительным экологическим значением.

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