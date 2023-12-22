Древний торговый путь нашли в Германии: его обнаружили во время строительных работ (фото)

В Фюрте, Германия, во время строительных работ обнаружили остатки торгового пути раннемодерного периода. Ученые уже исследуют путь и нашли многочисленные артефакты.

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В ноябре 2023 года группа строителей во Фюрте наткнулась на археологическую находку, которая переписывает учебники по истории. Во время ремонта улицы в районе Бургфаррнбах они обнаружили под поверхностью остатки многовекового дощатого настила, пишет Arkeonews.

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Баварское государственное управление по охране памятников сейчас контролирует раскопки этого древнего пути, который когда-то соединял Нюрнберг и Франкфурт. Археологи исследуют деревянные доски, которые когда-то укрепляли дорогу, надеясь, что каждый кусок даст больше подсказок о прошлом.

В археологии распространенной проблемой является то, что быстрые темпы современного развития часто заслоняют или уничтожают исторические остатки. Однако в этом случае строительные работы открыли окно в прошлое.

Археологи исследуют деревянные доски, которые когда-то укрепляли дорогу, надеясь, что каждый кусок даст больше подсказок о прошлом Фото: Bavarian State Office for Monument Preservation

Исторические записи еще с 1592 года упоминают об этом месте, определяя его как важный торговый путь между Нюрнбергом и Франкфуртом. Жители были обязаны поддерживать и ремонтировать путь, что демонстрирует его важность. Дендрохронологическое датирование сосновых досок из раскопок показало, что они были срублены в 1773 году.

Важная часть истории Фюрта появляется в хрониках 1790 года, когда через Бургфаррнбах прошла торжественная процессия, сопровождавшая ценные императорские драгоценности. Это событие свидетельствует о том, что к тому времени деревянная дощатая дорога превратилась в мощеную, по образцу берлинской.

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Кроме самой дороги, найдены пуговицы, подковы и даже серебряная монета раннемодерного периода. Усилия по консервации направлены на то, чтобы защитить особенно хорошо сохранившийся участок дороги для дальнейших исследований и публичного показа.

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