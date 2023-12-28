Некроманты науки: ученые изучают "зомби-вирусы" и планируют воскрешать вымерших животных

Современная наука ежедневно продвигается в области продления нашей жизни, но существует область науки, которая решила не просто гнаться за долголетием, а буквально побороть смерть.

Недавно ученые погрузились в древние клетки, запертые во льдах, чтобы найти революционные методы лечения и, возможно, вернуть к жизни давно исчезнувшие виды, такие как птица дронт. Речь идет не о воссоздании сцены из фильма "Парк юрского периода" о динозаврах, а об использовании секретов древнего мира для решения современных проблем, пишет New York Post.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Суть этого исследования заключается в извлечении и оживлении древних клеток и вирусов, возраст которых составляет десятки тысяч лет, из слоев вечной мерзлоты. Например, Жан-Мишель Клавери и его команда возродили вирус возрастом 30 000 лет, подчеркнув потенциал и опасность таких древних патогенов в нашем современном мире. По мере потепления и таяния льдов эти так называемые "зомби-вирусы" могут появиться вновь, представляя собой серьезную угрозу.

Но помимо рисков есть и огромные плюсы. Некоторые исследователи изучают эти древние биологические материалы, чтобы открыть новые антибиотики, что крайне важно в эпоху, когда многие патогенные микроорганизмы стали устойчивы к существующим лекарствам. Они изучают генетические материалы давно вымерших неандертальцев и животных, чтобы найти уникальные пептиды — небольшие белковые молекулы, способные бороться с современными бактериями.

Более амбициозные компании, такие как Colossal Biosciences, используют передовые технологии секвенирования ДНК и редактирования генов, чтобы рассмотреть возможность возрождения таких существ, как дронт.

Дронт — нелетающая птица, обитавшая на острове Маврикий в Индийском океане. Дронт вымер в XVII веке из-за деятельности человека и интродуцированных видов. Он был легко отличим благодаря своей внешности с большим клювом и крепким телом. Он остается знаковым символом вымерших и исчезающих животных в дискуссиях о сохранении природы и экологической осведомленности.

Сравнивая генетические материалы и манипулируя клетками близких родственников, ученые стремятся создать животных, практически идентичных вымершим видам. Хотя эти существа не будут настоящими копиями, они дают возможность взглянуть на силу и потенциал биологии, как инструмента воскрешения вымерших видов.

Эта область находится на сложном перекрестке возможностей и этических соображений, обещая прогресс в медицине и биоразнообразии, но в то же время требуя осторожного подхода к возрождению давно исчезнувших форм жизни. Исследователи продолжают изучать древнюю жизнь, прокладывая путь к инновациям, которые могут изменить наше понимание биологии, истории и будущего жизни на Земле.

Ранее Фокус писал о древнем вирусе, пробудившемся в нашем организме и вызывающем рак мозга. Спящий миллионы лет вирус проснулся внутри нашего мозга, стимулируя рост агрессивных опухолей, но согласно новому исследованию, у нас есть надежда на лекарство.

Также Фокус писал о том, откуда в последнее время появляется столько вирусов. В настоящее время насчитывается около 1,67 миллиона вирусов, заражающих млекопитающих и птиц, которые еще предстоит идентифицировать. Считается, что до 827 000 из них способны заразить человека.