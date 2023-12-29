Игра света и тени. NASA показало один день марсохода Curiosity на Марсе за 10 секунд (видео)

Благодаря новому видеоролику можно увидеть, какие изменения в течение дня происходят на внеземном ландшафте.

NASA показало, что происходило в кратере Гейл на Марсе 8 ноября 2023 года. В этот день марсоход Curiosity стоял неподвижно и делал снимки поверхности Марса. Это был уже 4002-й день, который провел марсоход на поверхности Красной планеты и благодаря новому видео можно увидеть, как меняется освещение на внеземном ландшафте, пишет Gizmodo.

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Ученые из NASA объединили серию изображений, сделанных с помощью двух камер марсохода Curiosity под названием Hazcam. Благодаря этому удалось создать уникальное видео, которое показывает течение времени на Марсе. Камеры Hazcam используются для навигации, чтобы марсоход смог успешно преодолеть пересеченную поверхность Марса, которая покрыта камнями, холмами и другими препятствиями.

Научную деятельность марсохода Curiosity, который находится в кратере Гейл, ученым пришлось приостановить незадолго до наступления такого явления, как соединение Марса с Солнцем. В это время Красная планета находится с обратной стороны звезды с точки зрения Земли и солнечная активность нарушает радиосвязь между Землей и марсоходом.

NASA показало, что происходило в кратере Гейл на Марсе 8 ноября 2023 года Фото: NASA

В период между тем, как работа марсохода Curiosity была приостановлена и началом соединения, а именно 8 ноября этого года, с помощью двух камер Hazcam ученые записали 12 часов изображений, которые охватывают время между 5.30 утра и 17.30 вечера по марсианскому времени.

Передняя камера Hazcam запечатлела вид на возвышение под названием Gediz Vallis, которое расположено внизу горы Эолида, которая возвышается на 5 км над дном кратера Гейл. Задняя камера Hazcam запечатлела вид со клона горы Эолида на дно кратера Гейл.

Позже в тот же день время выдержки камеры превышает минуту, что приводит к появлению шума на изображениях, которые немного напоминают снег. Примерно через восемь секунд после просмотра изображения задней камеры Hazcam космический луч попал в датчик камеры, в результате чего на изображении появилось черное пятно.

Другие визуальные помехи на этих снимках могут быть связаны с марсианской пылью, которая омела на объективах камер за 11 лет пребывания марсохода Curiosity на Марсе.

По словам ученых из NASA, Curiosity продолжает свою научную деятельность на Марсе и двигается вперед. Ранее в этом году марсоход получил крупное обновление программного обеспечения, которое, как надеются ученые, увеличит скорость его движения и уменьшит износ колес. Таким образом марсоход сможет работать еще много лет.

В 2024 году, как уже писал Фокус, Япония отправит к спутникам Марса, для их тщательного изучения, космический аппарат MMX. С его помощью ученые хотят выяснить, как именно у Марса появились спутники Деймос и Фобос. Считается, что они являются либо астроидами, которые притянула к себе гравитация планеты, либо же осколками, которые улетели от Марса, когда в планету врезалось другое небесное тело.

Также Фокус писал о том, что комета Дьявола, размером с город, скоро взорвется в космосе. Криовулканическая комета 12P/Понса-Брукса, которая летит к Земле, имеет диаметр примерно 30 км.