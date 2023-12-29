Летит к Земле. Комета Дьявола, размером с город, скоро взорвется в космосе: что известно (фото)
Криовулканическая комета 12P/Понса-Брукса имеет диаметр примерно 30 км.
Ставшая уже знаменитой комета 12P/Понса-Брукса, которая получила прозвище комета Дьявола из-за необычного вида ее комы, должна снова взорваться в космосе 30 декабря. Ученые выяснили, что извержения на криовулканической комете, которая летит к Земле, происходят примерно каждые 2 недели, пишет Daily Mail.
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Свое название короткопериодическая комета, которая сейчас приближается к Солнцу и нашей планете, получила в честь ее первооткрывателей Жана-Луи Понса и Уильяма Роберта Брукса. Первый астроном впервые обнаружил ее в 1812 году, а второй – в 1883 году. Таким образом ученые смогли определить период вращения кометы вокруг Солнца, который составляет 71 год.
Комету 12P/Понса-Брукса также называют кометой типа Галлея, потому что она имеет примерно такой же размер, как и знаменитая комета Галлея, а также потому, что ее орбитальный период примерно такой же. Хотя большинству комет нужны тысячи лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца.
Этот объект является криовулканичской или холодной вулканической кометой, на которой происходят частые извержения. Но вместо того, чтобы извергать расплавленную породу и лаву, как вулканы на Земле, криовулканическая комета выбрасывает смесь газов и льда. Когда комета 12P/Понса-Брукса приближается к Солнцу, то она нагревается и возрастает давление в ее ядре. Давление растет до тех пор, пока азот и окись углерода не взорвутся. В результате чего в космос улетают ледяные обломки через большие трещины в оболочке ядра.
Эти газообразные потоки создают необычную форму комы кометы 12P/Понса-Брукса, из-за чего образуется полость в коме, которая по форме напоминает рога Дьявола. Поэтому данный объект получил свое прозвище – комета Дьявола.
Комета, диаметром примерно 30 км, в этом году извергалась десятки раз, и ученые смогли определить закономерность во времени появления извержений. Ученые пришли к выводу, что лед и газ комета выбрасывает с большой силой примерно каждые 2 недели.
Последнее крупное извержение на комете 12P/Понса-Брукса произошло 14 декабря. Таким образом ученые пришли к выводу, что следующий масштабный взрыв стоит ожидать 30 декабря, хотя он может случиться и 29 декабря.
По словам Ричарда Майлза из Британской астрономической ассоциации, большое количество тепла, исходящее ото Солнца, провоцируют комету каждые 2 недели извергать огромные потоки газа и обломков.
Последний раз невооруженным глазом комету Дьявола видели на Земле в 1954 году. В апреле следующего года она будет находится на самом близком расстоянии от Земли, при этом ее звездная величина достигнет значения +4. Таким образом в мае и июне 2024 года комету можно будет также увидеть невооруженным глазом. Астрономы считают, что ярче всего комета Дьявола будет сиять в ночном небе 2 июня 2024 года.
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