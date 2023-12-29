Ядро человеческой тьмы. Найдена движущая сила самых мрачных импульсов людей

В новом исследовании ученые обнаружили то, что пробуждает в нас самые худшие наклонности.

Темная триада — то, что исследователи называют пересечением трех самых злонамеренных тенденций человеческой природы: психопатии, нарцисизма и макиавеллизма. Однако правда оказалась глубже и значительно темнее: ученые обнаружили, что за всеми нашими худшими проявлениями скрывается центральное, общее ядро человеческой тьмы, пишет Science Alert.

Психологам из Германии и Дании в ходе исследования удалось обнаружить эту движущую силу всех человеческих мрачных пробуждений, авторы исследования назвали ее фактором D — темный фактор личности.

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По словам соавтора исследования, психолога Иго Зеттлера, ныне работающего в Университете США, а ранее в Копенгагене, теоретическая основа фактора D основана на так называемом факторе g: конструкции, предложенной английским психологом Чарльзом Спирманом еще более века назад. Еще тогда ученый заметил, что люди, хорошо справляющиеся с одним типом когнитивных тестов, с большей вероятностью наберут хорошие результаты и в других видах тестов на интеллект.

Простыми словам, Спирман считал, что мы можем измерить "фактор общественного интеллекта". В результате Зеттлер с коллегами пришли к выводу, что, так же как и фактор общего интеллекта, темные аспекты человеческой личности также имеют общий знаменатель.

Чтобы проверить свою теорию, команда провела четыре отдельных исследования, в котором приняли участие более 2500 человек. В ходе работы Зеттлер с коллегами оценили реципиентов с помощью опроса, предназначенного для выявления темных черт личности:

эгоизм;

макиавеллизм;

моральное отстранение;

нарциссизм;

психопатия;

садизм;

самоуверенность;

интерес;

злоба.

Далее команда проанализировала ответы и провела статистический анализ. Результаты показали, несмотря на разность всех этих темных черт личности, все они в некоторой степени перекрываются из-за центрального основного фактора темноты D, который проявляется у людей по-разному. Например, по словам Зеттлера, у некоторых людей фактор D моет в основном проявляться как нарциссизм или психопатия, тогда как у других — целым рядом факторов.

В результате ученым удалось составить некий тест, с помощью которого можно установить, что у конкретного человека высокий фактор D. Отметим, что ученые создали онлайн-портал, на котором каждый желающий может измерить свой собственный фактор D с помощью анкеты.

Ранее Фокус писал о том, что "комплекс Наполеона" реален и идет в комплекте с чертами "Темной триады".