Размер имеет значение. "Комплекс Наполеона" реален и идет в комплекте с чертами "Темной триады"

Исследование показывает, что синдром меленького человека вполне реален и объясняет, почему мужчины невысокого роста более вспыльчивы.

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Существование так называемого "комплекса Наполеона" или "синдрома маленького человека" далеко не новость. Предполагается, что люди невысоко роста проявляют властное и агрессивное отношение, чтобы компенсировать свой недостаток роста. Ранее это было лишь гипотезой, однако новое исследование польских ученых доказывает, что он вполне реален, пишет The First News.

В новом исследовании ученых и Вроцлавского университета приняли участие более 35 мужчин и женщин. В результате исследователи обнаружили, что мужчины невысокого роста с большей вероятностью ведут себя враждебно по отношению к другим.

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Любопытно, что ученые не обнаружили такого же поведения у женщин невысокого роста. По словам ведущего автора исследования Моники Козловска, низкорослые женщины могут прибегнуть к обману, чтобы казаться выше или используют свой рост для получения защиты или ресурсов. В то же время низкорослые мужчины демонстрируют связь между агрессивным поведением и ростом.

По словам Козловска, когда мужчины не могут быть физически сильными, они могут стать сильными психологически. В результате низкорослые мужчины могут использовать такие черты, как психопатию, для того, чтобы добиться уважения, переложить расходы на других или произвести впечатление на романтического партнера. По сути таким образом они представляются более сильными и заставляют окружающих людей воспринимать их выше, чем они есть на самом деле.

[ + – ] Предположительно рост Наполеона был 1,58 или 1,75 м Фото: Wikipedia

"Комплекс Наполеона" получил свое название в честь французского лидера. Наполеона Бонапарта часто изображали разгневанным, стремящимся к власти и войне, а причиной такого поведения часто называли его невысокий рост. Отметим, что предположительно рост французского лидера был 1,58 или 1,75 м.

Ученые предполагают, что психологическая грозность. По видимому, может обеспечить невысокому мужчине некоторые преимущества в выживании и спаривании и компенсировать некоторые потери в физической грозности.

Любопытно, что ученые также обнаружили, что у мужчин невысокого роста чаще проявляются черты характера, известные как "Темная триада":

психопатия — отсутствие эмпатии и антиобщественное поведение;

нарциссизм — эгоцентричный стиль личности;

макиавелизм — безразличие к морали и демонстрация манипулирования.

По словам Козловска, их с коллегами исследование впервые затрагивает и изучает связь невысокого роста, "синдрома маленького человека" и чертами "Темной триады".

[ + – ] Рост Гитлера 1,75 м Фото: Bundesarchiv

Исследователи отмечают, что обнаружили, что люди с чертами "Темной триады" не просто не удовлетворены своим ростом, а по сути на самом деле являются низкорослыми. В результате Козловска предполагает, что черты "Темной триады", вероятнее всего, являются частью набора психологических систем, возникших в результате естественного отбора, которые позволяют людям более низкого роста иметь возможность конкурировать с окружающими людьми.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что именно влияет на рост человека — не только гены.