Розмір має значення. "Комплекс Наполеона" реальний і йде в комплекті з рисами "Темної тріади"

Дослідження показує, що синдром маленької людини цілком реальний, і пояснює, чому чоловіки невисокого росту запальніші.

Related video

Існування так званого "комплексу Наполеона" або "синдрому маленької людини" далеко не новина. Передбачається, що люди невисокого росту виявляють владне та агресивне ставлення, щоб компенсувати свою нестачу росту. Раніше це було лише гіпотезою, проте нове дослідження польських вчених доводить, що він є цілком реальним, пише The First News.

У новому дослідженні вчених та Вроцлавського університету взяли участь понад 35 чоловіків та жінок. У результаті дослідники виявили, що чоловіки невисокого росту з більшою ймовірністю поводяться вороже до інших.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Цікаво, що вчені не виявили такої поведінки у жінок невисокого росту. За словами провідної авторки дослідження Моніки Козловської, низькорослі жінки можуть вдатися до обману, щоб здаватися вищим або використовують свій ріст для отримання захисту чи ресурсів. Водночас низькорослі чоловіки демонструють зв'язок між агресивною поведінкою та ростом.

За словами Козловської, коли чоловіки не можуть бути фізично сильними, вони можуть стати психологічно сильними. У результаті низькорослі чоловіки можуть використовувати такі риси, як психопатію, щоб домогтися поваги, перекласти витрати на інших або справити враження на романтичного партнера. По суті, так вони видаються сильнішими і змушують людей навколо сприймати їх вищими, ніж вони є насправді.

[ + – ] Імовірно, ріст Наполеона 1,58 або 1,75 м Фото: Wikipedia

"Комплекс Наполеона" отримав свою назву на честь французького лідера. Наполеона Бонапарта часто зображували розгніваним, який прагне влади та війні, а причиною такої поведінки часто називали його невисокий ріст. Зазначимо, що, ймовірно, ріст французького лідера 1,58 або 1,75 м.

Вчені припускають, що психологічна грізність, мабуть, може забезпечити невисокому чоловікові деякі переваги у виживанні та паруванні та компенсувати деякі втрати у фізичній грізності.

Цікаво, що вчені також виявили, що у чоловіків невисокого росту частіше виявляються риси характеру, відомі як "Темна тріада":

психопатія — відсутність емпатії та антигромадська поведінка;

нарцисизм — егоцентричний стиль особистості;

макіавеллізм — байдужість до моралі та демонстрація маніпулювання.

За словами Козловської, їхнє дослідження вперше зачіпає та вивчає зв'язок невисокого зростання, "синдрому маленької людини" та рисами "Темної тріади".

[ + – ] Ріст Гітлера 1,75 м Фото: Bundesarchiv

Дослідники зазначають, що виявили, що люди з рисами "Темної тріади" не просто не задоволені своїм зростанням, а насправді є низькорослими. В результаті Козловська припускає, що риси "Темної тріади", найімовірніше, є частиною набору психологічних систем, що виникли в результаті природного відбору, які дозволяють людям нижчого зростання мати можливість конкурувати з людьми навколо.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що впливає на зростання людини — не тільки гени.