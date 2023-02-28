Недовольны своим ростом: ученые рассказали, как распознать психопата и "темную личность"

Новое исследование показывает, что невысокие люди чаще проявляют антагонистическое поведение, пытаясь компенсировать свой рост.

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Недовольство собственным ростом часто связывают с чертами, также известными как "Темная триада", которая включает в себя психопатию, нарциссизм и макиавеллизм. И теперь, похоже, ученые нашли еще одно доказательство этому, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Университета Падуи в Италии сосредоточились на изучении недовольства собственным ростом и желании стать выше хотя бы на несколько сантиметров. Ученые предполагают, что относительно невысокие люди, которые желали бы стать выше, с большей вероятностью обладают мрачными чертами личности, а порой и вовсе могут оказаться психопатами.

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По словам ведущего автора исследования Питера Джонасона, люди с психопатическими чертами имеют недостаток эмпатии, склонны к импульсивности и игнорированию социальных норм и правил. В то же время для нарциссов характерным является раздутое чувство самооценки, а также необходимость в восхищении; макиавеллисты, как правило, манипулятивны, циничны и не имеют морали.

Одной из причин, по которой черты "Темной триады" стали настолько популярными для изучения, является утверждение о том, что они могут быть адаптивными, хотя и социально нежелательными.

В ходе исследования ученые обнаружили, что невысокие мужчины, как правило, обладали большим количеством нарциссических черт, чем невысокие женщины. В то же время ученые не обнаружили существенной разницы между полами с точки зрения психопатии и макиавеллизма.

По словам Джонасона, они с коллегами отобрали 367 взрослых из США для своего исследования, а затем попросили заполнить их так называемую анкету "Черной триады", которая предназначена для оценки уровней психопатии, нарциссизма и макиавеллизма. Кроме того, реципиентов попросили указать свой рост, а также степень удовлетворенности им, ответив на вопросы довольны ли они своим ростом или хотели бы быть выше.

Результаты исследования показывают, что те, кто хотел быть выше, имели тенденцию проявлять больше черт "Темной триады". Теперь исследователи сосредоточились на том, чтобы понять, почему недовольство собственным ростом сопровождалось более темными чертами личности.

Авторы исследования полагают, что черты "Темной триады" лучше всего понимаются с точки зрения эволюционной структуры. Простыми словами, когда люди не способны физически быть грозными, они склонны быть психологически грозными, чтобы компенсировать это.

Кроме того, исследователи полагают, что такие черты личности также обеспечивают некоторые преимущества в выживании и спаривании. Невысокие мужчины могут требовать уважения, приобретать ресурсы и производить впечатление на романтических партнеров своими чертами личности. В то же время невысокие женщины могут использовать обман, чтобы казаться более желанными, получить защиту и необходимые ресурсы.

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